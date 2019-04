Elecciones generales 28A | Gázquez: «No es el resultado que esperábamos, seguiremos trabajando en el proyecto»

La noche empezó en el hotel Exe de Oviedo, sede de la coalición PP-Foro, flojérrima. Y, a decir verdad, no acabó cogiendo fuerza, sino flojeando aún más. Solo los periodistas esperaban noticias y veían cómo comenzaba a mascarse la tragedia a medida que el escrutinio iba confirmando la pérdida de dos de los tres diputados de los últimos comicios y se quedaba con uno. Idéntica situación se daba en el Senado: de tres a uno. Los líderes de los dos partidos sufrían a solas, en sus sedes, lejos de los focos, el desplome.

El primero en dar la cara ante los periodistas fue Isidro Martínez Oblanca: «No es el mejor día para Foro», reconoció. Y deseó a continuación «el mayor de los aciertos para los diputados». Aludió también el ya exparlamentario de Foro Asturias a la pérdida de un escaño para el Principado por la bajada población que ha influido en el reparto final. «Lamento que no se haya tenido en cuenta el trabajo de Foro a lo largo de estos años», dijo y anunció que, una vez que no él volverá al Congreso (iba de número dos en la lista), se reincorporará a su actividad profesional. Dejó claro que Foro no tira la toalla: «Seguiremos adelante por el compromiso con nuestra tierra», afirmó. Sabedor del fiasco, aseguró que su partido tiene ya prevista una reunión hoy mismo para analizar los resultados. «Somos un partido serio, riguroso, trabajador y leal», dijo. «En Foro no se rinde nadie, vamos a seguir trabajando».

01:22 Vídeo. La coalición PP-Foro reconoce su mal resultado electoral / CANAL 10

Oblanca habló y se fue, y poco después aparecía Paloma Gázquez acompañada de unos pocos miembros de su equipo. Entre los presentes, Ramón García Cañal, número uno al Senado y ya oficialmente el único senador electo de la coalición, que contaba con tres en la anterior legislatura.

Gázquez habló poco antes de las once de la noche para felicitar al ganador y reconocer lo que entonces, ya con el recuento casi cerrado, era una evidencia: «No es el resultado que esperábamos, pero seguiremos trabajando en el proyecto de Pablo Casado, haremos una oposición responsable y eficaz si es lo que procede», apuntó. Reconoció la ya única diputada electa de la coalición que el PP por Asturias se ha mantenido en la tendencia nacional con un 17% de votos: «Se ha fragmentado el voto del centro derecha», dijo, y subrayó que la ley D'Hont no les ha sido favorable en esta ocasión.

No quiso Gázquez valorar la manera en la que la crisis interna del PP ha podido afectar a este desplome: «No me he metido en eso en toda la campaña y no lo voy a hacer ahora».

A las once de la noche aparecía por el hotel la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, acompañada por Luis Venta y Agustín Iglesias Caunedo. Había ejercido como apoderada en Gijón y se desplazó primero a la sede del partido. Ya en el Exe siguió con unos pocos compañeros -como José Ramón Fernández, Cristina Alonso y José Agustín Cuervas-Mons- las intervenciones de otros líderes a través de la televisión. Ella no quiso hablar para evaluar los malos resultados electorales.

Al final, el hotel no fue el punto de encuentro de ambas formaciones, sino más bien espacio de espera para los periodistas. Fue en las sedes de los dos partidos donde se vivió la derrota. En la de Foro en Oviedo se dieron cita Francisco Álvarez-Cascos y Carmen Moriyón, entre otros nombres propios de la formación; en la del PP, además de Gázquez y Fernández, se encontraba la candidata autonómica Teresa Mallada.