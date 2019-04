Ripa pide a Delia Losa que «investigue el ataque» a un docente tras un acto de Vox Daniel Ripa. / ALEX PIÑA Acusa a un simpatizante del partido y a un policía de «apalear» al hombre herido durante los incidentes del jueves en el campus del Milán Ó. P. GIJÓN. Domingo, 14 abril 2019, 04:35

El secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, acusó ayer a un policía de haber «apaleado» a un profesor universitario en una supuesta agresión en la que también habría participado un simpatizante de Vox. Ripa realizó esta acusación a través de una publicación en Facebook, en la que también aporta una fotografía en la que se ve a un hombre en el suelo y a un policía con la porra en alto y a otro hombre al lado. El dirigente de la formación morada exige explicaciones a la Delegada del Gobierno, Delia Losa.

«Un profesor de la Universidad de Oviedo dentro del campus de Humanidades es apaleado a la vez por un simpatizante de Vox y por un policía, causándole heridas muy graves en la cabeza y contusiones. Seré muy claro: o la Delegada del Gobierno del PSOE depura responsabilidades o presenta su dimisión de forma inmediata», afirmó Ripa junto a la fotografía del supuesto ataque al docente.

Castañón, con las pensiones

La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Asturias, Sofía Castañón, participó por su parte en la marcha convocada en la mañana en Gijón de ayer en defensa del sistema público de pensiones. Allí defendió la necesidad de blindar la vinculación de las pensiones al IPC en la propia Constitución. «No puede depender de cada ejercicio presupuestario, porque si no, quienes llevan toda su vida trabajando no podrán seguir el ritmo de la subida de la luz o de la cesta de la compra», explicó Castañón.

La cabeza de lista insistió, asimismo, en que la coalición respalda las medidas propuestas por la Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones. En este sentido, también recordó que la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres se dispara hasta un 65%, por lo cual Unidas Podemos defiende «subir la cuantía de las pensiones no contributivas y además dejar de llamarlas así, porque es una vergüenza decirles que no han contribuido a la sociedad a las mujeres que han estado trabajando de forma invisibilizada y no remunerada durante toda su vida».

«Defender las pensiones es defender la democracia», sentenció la candidata, advirtiendo que «el Estado no puede estar contribuyendo a planes privados; lo común tiene que ir a un sistema público de pensiones».