Rivera abre la puerta a apoyar los Presupuestos de Sánchez desde la oposición Rivera, este martes en un acto en Valencia. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El líder de Ciudadanos apuesta por una «oposición de Estado» para evitar que el PSOE articule una mayoría «con Podemos y separatistas» MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Miércoles, 6 noviembre 2019, 13:56

Albert Rivera ha abierto la puerta este miércoles a apoyar los Presupuestos del PSOE desde la oposición para que haya legislatura, en caso de que la derecha no sume para gobernar. El líder de Ciudadanos ha reconocido que «estamos en un momento excepcional» en el que «no podemos llevar al país a terceras elecciones» por lo que «habrá que buscar fórmulas para ponernos en marcha» y «no depender de Podemos ni los separatistas».

En una entrevista en la Cope, el catalán ha vuelto a insistir en que su socio preferente sigue siendo el PP -con el que gobierna en cuatro comunidades- y que si los números dan mantendrá su compromiso de formar en un mes un Gobierno de coalición con Pablo Casado. Pero si no lo hacen, cree que tanto Ciudadanos como la formación conservadora deben desarrollar una «oposición de Estado». «No me gusta Sánchez, pero creo que si los españoles no me escogen a mí o a Casado o a los dos, que si no hay un cambio, no podemos llevar al país a unas terceras ni cuartas elecciones», ha insistido.

A principios de octubre, Rivera sorprendió con un viraje al centro levantando el veto a Pedro Sánchez y abriéndose a pactar con los socialistas tras el 10-N. Poco después anunció que estaría dispuesto a abstenerse en una eventual investidura del candidato del PSOE pero a cambio de pactos de Estado. Hoy ha ido más allá al posibilitar que con el respaldo naranja a las cuentas, Sánchez saque adelante la legislatura. «Me parece lo más sensato que los Presupuestos no los haga Podemos, que los hagan Ciudadanos y el PP con el PSOE», ha razonado.

La dirección naranja encara la recta final de la campaña con prudencia e insiste en que los datos no son tan malos como los pintan. «Los sondeos se equivocan y aciertan», ha insistido Rivera, que ha recordado el caso de Andalucía donde «ninguna encuesta nos daba un vuelco electoral». «Y ¿qué pasó? Que se desmovilizó una parte de la izquierda cansada del PSOE y el centro derecha sumamos», ha subrayado.

El fantasma de la abstención

A cuatro días de las elecciones, lo que toca es movilizar el voto. En eso está volcado Ciudadanos, al que la mayoría de los sondeos vaticinan el 10-N un desplome por debajo de la veintena de diputados. Según el CIS, la formación liberal es la fuerza que más sufre la indecisión. El 48% de los votantes que en abril se decantaron por la papeleta naranja ahora dudan si volverlo a hacer. Pero también es el partido que más acusaría la abstención. Un 13,7% de los que no piensan ir a votar este domingo optaron por Ciudadanos hace siete meses. «Sólo dos puntos más de voto son veinte escaños claves para construir una alternativa sensata en España», ha remarcado Rivera.

El líder de los liberales ha reconocido que la abstención es el peor enemigo su partido y ha insistido en la necesidad de movilizarse el domingo para evitar que el nacionalismo «arrase». «El voto es la munición de los demócratas», ha defendido Rivera, que confía en la remontada final gracias al impulso de los últimos días de campaña.