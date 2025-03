«Si me dedicara a esto por las encuestas Ciudadanos no existiría»

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 8 de noviembre 2019, 00:22 Comenta Compartir

Albert Rivera (Barcelona, 1979) encara la recta final de la que se ha convertido en su campaña electoral más difícil. Todas las encuestas, aquellas que en 2015 le llevaban en volandas, sitúan a Ciudadanos al borde del precipicio. Pero en las filas naranjas confían en remontar y que el domingo pueda repetirse lo que ocurrió en Andalucía hace casi un año, cuando ni una sola encuesta apuntaba a un cambio de Gobierno en el Palacio de San Telmo. «Yo quiero un Ejecutivo como ese», reconoce el líder de los liberales, «obligado» a entenderse con Pablo Casado y al que un desplome en las urnas podría abrirle las puertas de salida.

-Algunos le culpan de la repetición electoral. ¿Le pesará la oportunidad perdida de haber conformado aquella mayoría con Pedro Sánchez?

-Los adversarios me echan la culpa de todo siempre. Pero por suerte, tienen que decidir los ciudadanos. Todo el mundo sabe que Pedro Sánchez ha fracasado ya en cuatro investiduras. La única etapa que ha tenido España con estabilidad política fue cuando lo echaron del PSOE, que hubo una abstención de los socialistas y un apoyo de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy y así la legislatura salió adelante.

-¿Por qué ahora sí abre la puerta a pactar con los socialistas y no lo hizo hasta el último momento de la anterior legislatura?

-No es que se haya abierto. Es que Sánchez quería pactar con Podemos y los separatistas. Estuvo negociando seis meses, mareando la perdiz, y yo le di mi palabra a los españoles de que o gobernaba en coalición con el PP o iba a la oposición. Y yo puedo preguntarme muchas veces en qué puedo equivocarme cada día, como cualquier ciudadano. Pero no me equivoco cumpliendo la palabra que doy a los votantes porque eso me parece sagrado en democracia.

-Pero ¿no cree que con 57 diputados podría haber condicionado la acción del Gobierno y haber evitado veleidades hacia el independentismo?

-Yo estoy hablando del futuro y no del pasado. El pasado es que Sánchez nos ha bloqueado el país y nos lleva a elecciones. No puedo convencer a Sánchez de lo que nunca ha estado convencido que es de llegar a acuerdos con Ciudadanos y el PP. Le ofrecí una abstención a cambio de una serie de cuestiones de Estado y ni siquiera me cogió el teléfono, ni quiso reunirse conmigo ni con el PP. Ahí está la prueba. Pero no perdamos más tiempo mirando al pasado si no mirando al futuro y el futuro es desbloqueo desde el Gobierno o desde la oposición. Soy el único candidato que lo hace.

-Las encuestas vaticinan una importante caída de Ciudadanos este domingo. ¿A qué lo atribuye?

-Yo no hago las encuestas. Pregúntele en todo caso a los que están haciendo las estimaciones. En Ciudadanos sabemos lo que es pelear hasta el último voto y darle un cambio. En Andalucía nadie daba un duro por un cambio político y el crecimiento de dos puntos de Ciudadanos en la última semana propició un cambio político histórico después de 37 años, donde el PP no había conseguido nada en la oposición. Yo voy a buscar ese cambio político.

-Pero es significativo que todos los sondeos auguren un desplome.

-Si me dedicara a esto por encuestas en vez de por votos Ciudadanos no existiría. Nunca nos han dado ni regalado nada. La formación nació en Cataluña con cero escaños en las encuestas. Se presentó en Andalucía con cero escaños en los sondeos hasta el último día. Gobernamos allí, precisamente, porque no confiamos en las encuestas sino en los votos. Así que confío en los españoles y les pido que, a pesar del hastío y del cansancio, no se queden en casa, sobre todo a los moderados porque si se lo hacen ganan los radicales, los que quieren destruir este país.

AL DETALLE: Coalición con el PP. «Pablo Casado y yo estamos obligados a entendernos y a formar Gobierno»

Terceras elecciones. «No habrá. Nuestros votos serán decisivos para gobernar o desbloquear desde la oposición»

Pedro Sánchez. «La única etapa de estabilidad que ha tenido España fue cuando lo echaron del PSOE»

-¿Confía en dar la vuelta a los sondeos de aquí al domingo?

-Las encuestas son encuestas. Los que mandan son los españoles. Yo espero y confío el domingo en darle un vuelco electoral, en echar a Sánchez de la Moncloa con un Gobierno de Ciudadanos y el PP y poner este país en marcha.

-Mantiene que el PP sigue siendo su socio preferente, pero si necesitan a Vox para conformar un Gobierno ¿estaría dispuesto a sumar con él?

-Como en Andalucía. El ejemplo andaluz lo conoce toda España. Un Gobierno de Ciudadanos y el PP, una investidura que no ha sido bloqueada por Vox y unos Presupuestos que han salido hasta en dos ocasiones. Estamos demostrando que sí se puede llegar a acuerdos entre distintos.

-Pero si el partido de Abascal crece como vaticinan los sondeos y exige su entrada en el Ejecutivo, ¿Ciudadanos se echaría atrás?

-El domingo veremos los resultados y las mayorías. Ya he dicho cuál sería mi preferencia: un Gobierno de Ciudadanos y el PP a la andaluza, y que si tenemos que negociar los Presupuestos y las leyes los negociaremos con los partidos de la oposición. Eso está funcionando en Andalucía y además muy bien.

-Entonces Andalucía es el ejemplo a seguir...

-Creo que es un ejemplo de buen funcionamiento y de moderación en las formas y en el fondo del gobierno. Quiero un Ejecutivo como ese. Vamos a pelear y la noche electoral yo me comprometo a que si sumamos llamaré a Pablo Casado, Casado a mi o los dos. Estamos obligados a entendernos y formar un Gobierno y sacar este país adelante.

El 'plan B'

-Si finalmente no da la suma, usted se ha ofrecido como llave para el desbloqueo.

-Me he ofrecido desde el 11 de noviembre a plantear una mesa de negociación de un gran pacto de Estado, que conlleve el compromiso de la oposición de no bloquear la legislatura a cambio de diez grandes reformas que están pendientes. Un compromiso de Estado entre los partidos constitucionalistas como 'plan B' para el desbloqueo si Ciudadanos y el PP no pudiésemos gobernar. Si no se diera eso, a diferencia de Casado, yo no le digo a los españoles que después vamos a terceras elecciones. Les digo que pongamos el Ejecutivo en marcha aunque sea desde la oposición pactando esta serie de reformas.

-Esas diez reformas son condiciones indispensables para apoyar una eventual investidura de Sánchez

-Esa es la diferencia también con Sánchez, que dice que sólo puede ser presidente él y además sin condiciones ni negociaciones. Eso es imposible. No conozco ningún contrato donde una de las partes no tenga nada qué decir. Así que si los españoles nos envían a la oposición yo me comprometo pero con esos puntos. Hay que poner al país en la buena dirección, y ésta, a mi juicio, es hacer reformas de Estado, defender la unidad de España frente a los separatistas y desbloquear el país.

-O sea que sí está en su mano no va a haber unas terceras elecciones...

-Nuestros votos van a ser decisivos ya sea para gobernar España o para desbloquear el país desde la oposición.

- Si se confirman los malos pronósticos, ¿estaría dispuesto a dejar la Presidencia del partido?

-El 11 de noviembre todo mi esfuerzo va a estar en poner este país en marcha con los escaños que nos den los españoles o en el Gobierno, ojalá sea así para echar a Sánchez, y si no en la oposición.