Rivera: «Han votado los españoles, no la CEOE o un banco» Reunión de la ejecutiva de Ciudadanos, tras las elecciones del 28-A. / Jaime García El líder de Ciudadanos desoye las presiones de poder económico y no negociará un Gobierno de coalición con el PSOE MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Martes, 30 abril 2019, 12:05

Albert Rivera no ha cambiado de opinión. Ni tampoco parece que lo vaya a hacer. Ciudadanos no va a negociar con el PSOE ni un Gobierno ni la investidura de Pedro Sánchez. El líder de los liberales no cederá a las presiones del poder económico para que levante su veto a los socialistas y conforme un Ejecutivo de coalición que deje fuera a Podemos y dé estabilidad a los mercados. «Han votado los españoles, no la CEOE o un banco», ha aseverado.

Nada más anunciarse el adelanto electoral, la ejecutiva del partido descartó cualquier posibilidad de pacto con el PSOE, que ya ensayaron ambas formaciones tras las elecciones de 2015. Un cordón sanitario que despertó reticencias en una parte del partido que no vio con buenos ojos cerrarse puertas antes de tiempo y que ha marcado el relato de los liberales toda la campaña. En cada mitin, Rivera ha insistido en su 'no es no' a Sánchez, a quien ha llegado a tildar de «peligro número uno para España».

En una entrevista en Telecinco, el dirigente liberal ha asegurado que está dispuesto a llegar a acuerdos puntuales con Sánchez y ha prometido que hará una oposición distinta a la del PP en la próxima legislatura. «En los temas de terrorismo, en los temas de Europa y política internacional, en los temas de Estado yo voy a jugar con España, no con Ciudadanos. Hay asuntos de Estado en los que Ciudadanos va a demostrar que aunque estemos en la oposición que es donde nos han enviado los españoles vamos a pensar en España», ha insistido.

La formación liberal obtuvo 57 diputados en las elecciones generales de este domingo, 25 más que en 2016, convirtiéndose en la tercera fuerza política del Congreso y pisándole los talones muy peligrosamente al PP. Un resultado «excelente» para Ciudadanos que les convierte en opción de Gobierno frente a un PP en descomposición. «Ahora toca que Ciudadanos desde una posición liberal, constitucionalista y que desde el centro político lidere una alternativa», ha asegurado.

Con mayor peso en la Cámara baja, Rivera ha defendido que su partido jugará un papel fundamental. Ahora tendrán una iniciativa legislativa mayor y capacidad para recurrir ante el Tribunal Constitucional en solitario frente a «quienes quieran saltarse la Constitución», en alusión al desafío independentista. «Necesitamos una oposición fuerte que vigile al Gobierno», ha remachado.

Mensaje a Sánchez

En las filas socialistas no esconden su resquemor con Rivera. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró ayer que el líder de los liberales no había llamado a Sánchez para felicitarle por los resultados electorales. «Alguno ni siquiera ha llamado para felicitar, lo que indica un nivel de madurez como para encarar otro tipo de conversaciones», criticó.

Rivera ha desmentido esta acusación y ha asegurado que envió un mensaje al presidente y éste le respondió. «Yo soy un demócrata, yo no rodeo el Congreso como otros», ha afirmado sin especificar cúando lo hizo.