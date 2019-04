«A los socialistas les incomoda pactar, sienten nostalgia del bipartidismo» Gaspar Llamazares, en Gijón. / PALOMA UCHA Gaspar Llamazares | Candidato de Actúa a la Presidencia del Gobierno «No concurriremos a las autonómicas de Asturias ya que nos sentimos representados por IU, que se presenta de manera individualizada» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 19 abril 2019, 23:31

Después de mantener un duro pulso con la dirección federal de Izquierda Unida a causa de la confluencia con Podemos, Gaspar Llamazares (Logroño, 1957) decidió darse de baja en el partido el pasado febrero «para no llevar a IU Asturias a una fractura traumática». Ahora lidera junto al exmagistrado Baltasar Garzón Actúa, un proyecto todavía incipiente que llega a las elecciones para seducir al electorado «que busca una izquierda seria y dialogante».

-En lo personal, ¿cómo llega Gaspar Llamazares a la campaña electoral?

-Con el sentimiento de esperanza en esta aventura política que significa Actúa, algo nuevo y desconocido. Y con la razón, porque creo que Actúa es un banderín de enganche para una parte de los votantes de la izquierda. Creemos que cierto electorado no se siente representado en estos momentos ya que IU se ha disuelto definitivamente en Podemos. Somos una izquierda seria, dialogante y constructiva y no queremos que nuestro electorado opte por la abstención.

-¿Está acusando Actúa la falta de recorrido?

-Estamos todavía comenzando la andadura. La anticipación electoral nos coge todavía con debilidad pero no cabía más opción que presentarse. La decisión de Actúa es una decisión valiente porque la campaña electoral es una campaña de crispación, tóxica donde las nuevas formaciones apenas tienen audiencia y visibilidad. Se trata de dar un paso más en la creación de una nueva vía política.

-¿Tienen la sensación de que se les está dando menor escaparate mediático que a otras fuerzas?

-Sí, por supuesto. Da la impresión de que en el seno de la izquierda hay un prejuicio mayor incluso que en la derecha a la aparición de nuevas fuerzas políticas. Se parte de la premisa falsa de que el monolitismo garantiza mejor la mayoría y el cambio. Yo pienso lo contrario.

-¿Qué perspectivas tienen para las generales?

-Hemos seleccionado objetivos. En este sentido hemos intentado que los lugares en los que nos presentábamos fuesen los que ya tuviesen organización, no sacar listas de la nada. Y también en lugares donde el sistema electoral fuera lo más proporcional posible. Hemos logrado presentarnos en nueve sitios y las candidaturas que presentamos nos dan probabilidades. Podemos aspirar a varios diputados que sean vitales en una mayoría estable, plural y solidaria de izquierda.

-¿Cree que la izquierda está quedándose atrás a la hora de enganchar al electorado?

-Hay todo un reto en que cada partido movilice a su electorado, por eso no entiendo la actitud excluyente del PSOE y de Unidas Podemos. Deberían estar interesados en que haya movilización. En el caso del PSOE es la nostalgia de la mayoría absoluta la que le mueve. Se ve incómodo pactando con otros partidos y siente nostalgia por el bipartidismo y los gobiernos monocolor.

-En caso de que la mayoría de izquierda lo necesitase para gobernar, ¿habría que pactar con los independentistas?

-No. Y además se daría una situación de bloqueo político. Por eso la importancia de la movilización. No creo que haya una posible alianza en el centro político ni una alianza con el independentismo. El pacto con el idependentismo no es solo que sea inseguro, que ya se vio con los presupuestos, sino que es una alianza incomprendida por la izquierda.

-¿Se presentan a las autonómicas?

-Seguimos con la hoja de ruta que teníamos, concurriendo a las europeas. No concurriremos a las autonómicas de Asturias ya que nos sentimos representados en IU al presentarse de manera individualizada. En aquellos municipios donde se presente disuelta en Podemos lo valoraremos.