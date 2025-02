Sole Giménez: «La única solución a cualquier problema es dialogar»

C. Velasco Miércoles, 6 de noviembre 2019, 07:39 | Actualizado 08:45h. Comenta Compartir

La política, así, en sustantivo, podría hacer suyo el 'Cómo hemos cambiado' que Soledad Giménez, Sole, parisina de nacimiento, murciana de origen y valenciana de adopción, cantó por toda España y Latinoamérica en los años noventa y que aún hoy resuena. Porque de aquel bipartidismo de entonces, de aquel A o B de la ecuación simple, se ha pasado a las de segundo grado con raíces complejas que casi nadie es capaz de resolver. Ahora va por libre, en solitario, pero durante 23 años formó parte de una sólida coalición, 'Presuntos Implicados', con la que cosechó fama, reconocimiento y gritó a los cuatro vientos que tiene 'Alma de blues'. Bueno, lo de gritar es un decir, porque Sole Giménez solo alza la voz por causas sociales. Con insuficientes dedos de la mano para enumerar su discografía, desde febrero canta 'Mujeres de música'. Como el 10-N no se despeje la X, ya vemos a los políticos pidiéndonos otro 'bis'.

Pregunta. ¿Cree que habrá Gobierno después de las elecciones del próximo domingo o teme persista el bloqueo político?

Respuesta. Espero que haya Gobierno, como la mayoría de los españoles. Espero que los políticos se den cuenta de que no podemos seguir así. El bloqueo político actual es de una irresponsabilidad mayúscula.

¿Quién cree que va a ganar las elecciones?

R. Sinceramente, no tengo ni idea. No lo sé. Este país vive un momento delicado en el que muchas cosas están pervirtiendo la situación. No soy capaz de hacer un pronóstico.

¿Por qué cree que los políticos de este país son incapaces de pactar?

En su mayoría, miran más por el partido que por el país. Este es el gran mal que prácticamente están cometiendo casi todos los políticos y es algo que los descalifica como políticos.

Se les llena la boca...

¿Considera que los partidos y sus líderes son un problema para España, como dice la encuesta del CIS?

Comprendo que mucha gente piense eso. Los políticos, entiendo, son personas que se ponen a favor de ese país, que buscan puntos de encuentro, que miran por los ciudadanos... En este momento, muchos de los políticos que están en primera línea están preocupados por otras cuestiones en lugar de solucionar los problemas del país, aunque luego se les llene la boca hablando de España.

¿Cree que tiene solución a corto plazo el conflicto en Cataluña? ¿Cuál?

Tal y como están las cosas, a corto plazo no hay solución. Tampoco veo voluntad en el Gobierno catalán para solucionar la situación, salvo que sea el independentismo. La herida se está haciendo cada día mayor e igual salpica a más de una generación. Sería muy triste. ¿Solución? No se me ocurre otra que hablar, dialogar y encontrar posturas comunes.

¿Qué medida considera que debería adoptar el nuevo Gobierno como prioridad?

Hay tantas cosas que hacer, como dar salida a toda la gente que está en paro, sobre todo el paro juvenil. La precariedad es un problema acuciante y hemos perdido mucha clase media. Otra de las prioridades debería ser el cambio climático, que nos empieza a desbordar. Respecto a la cultura, me conformaría con que el nuevo Gobierno la tuviera en cuenta porque es un sector muy importante en el PIB. No se fomenta la cultura, ni se valora el talento.