Torra avala las protestas el día de las elecciones

Aunque la Junta Electoral ya ha declarado ilegales en otras ocasiones las manifestaciones convocadas el día de la jornada de reflexión y en la de votación, como ocurrió por ejemplo en 2011 con las movilizaciones del 15-M, la Generalitat avaló hoy las protestas que ha anunciado Tsunami Democràtic para este fin de semana. La plataforma independentista, que bloqueó el aeropuerto de El Prat el día que se conoció la sentencia del 'procés', ha descartado la ocupación de colegios electorales, como amenazó en un principio, pero ha organizado protestas para el sábado, jornada de reflexión, en las plazas de media Cataluña.

El Gobierno catalán no solo no rechazó estas convocatorias que podrían alterar la normalidad en una jornada de reflexión, sino que dijo que permitirá su desarrollo. Y, además, dio a entender que también las contempla para el domingo. Así las cosas, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, empleó la fórmula que le sirve para decir una cosa y la contraria al mismo tiempo y que nadie se moleste: «Garantizaremos todos los derechos y haremos compatibles el derecho a votar y el de manifestación». Una forma de no desmarcarse de las movilizaciones de Tsunami Democràtic y de los CDR que han contado con el visto bueno del independentismo institucional en todo momento. También las protestas contra el Rey en Barcelona el pasado lunes.

De la visita de Felipe VI, Budó acusó al jefe del Estado de hacer política partidista en campaña, de no escuchar a los que se manifestaban fuera del Palacio de Congresos, negó las agresiones que sufrieron algunos asistentes y afirmó que si algunos tuvieron problemas para entrar fue porque no accedieron en el autobús que había previsto la organización.