Verónica Forqué: «Los políticos deben entender que no son estrellas de rocanrol»

Iker Cortés Madrid Viernes, 8 de noviembre 2019, 07:44

Verónica Forqué, como muchos españoles, bien podría preguntarse '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', para tener que volver este domingo a las urnas. Actriz reconocida y premiada, con cuatro Goyas en su casa, confiesa abiertamente que le gustaría de ganara la izquierda. Pero lo que pide a los políticos es que piensen más en el interés general, en las necesidades de la gente, por encima de individualidades.

-¿Cree que habrá Gobierno después de las elecciones del 10-N o persistirá el bloqueo?

-Estoy segura de que habrá un Gobierno después del 10 de noviembre. No sé cuál porque está la situación muy confusa, pero tiene que haber Gobierno. Si no lo hay, sería un fracaso de la clase política a nivel humano. Cada vez está más claro que importan más los problemas personales, de partido, de votos, de poder, que la necesidad de la ciudadanía, que es grande en montones de aspectos.

-¿Quién cree que va a ganar las elecciones?

-Me gustaría que ganara la izquierda. Yo soy de izquierdas y mi corazón está con la izquierda y siempre prefiero que gane la izquierda.

-¿Por qué cree que los políticos de este país son incapaces de pactar?

-Porque el ego de los seres humanos y de los políticos es grande y potente y los políticos o no quieren enterarse o no saben entender que están al servicio de los ciudadanos, que no son las estrellas del rocanrol, que están para ayudar, para servir, para protegernos y para que vivamos mejor y que haya menos necesidad, que hay muchísima. Necesitarían hacer mindfulness todos los políticos y practicar su lado espiritual. Seguro que hay muchos que lo hacen.

Reflejo del país

-¿Considera que los partidos y sus líderes son un problema para España, como dice la encuesta del CIS?

-Yo creo que los políticos no son peores que los demás, son como el resto de la gente. Ocupan un lugar diferente, pero son un reflejo del país, de los ciudadanos y de lo que es España en estos momentos. No son ni peores ni tampoco mejores, pero son un reflejo de nosotros. No nos creamos que nosotros somos mejores. Esto es como cuando vemos un partido de fútbol desde casa y hablamos como si los jugadores no supieran jugar a fútbol: «Yo que estoy aquí, despatarrado en un sofá, lo haría mucho mejor». Pues no. Así que insisto, los políticos deberían tener un coach de crecimiento personal (ríe).

-¿Tiene solución a corto plazo el conflicto de Cataluña? ¿Cuál?

-No creo que el conflicto de Cataluña tenga solución a corto plazo, pero sí tendrá solución. La única solución desde mi punto de vista pasa por el diálogo, no hay otra solución. La violencia y la represión no son nunca una solución. Cumplir las leyes sí lo es, desde luego.

-¿Qué medida considera que debería adoptar el nuevo Gobierno como prioridad?

-No sé cuál debería adoptar. Para mí los problemas sociales son los que requieren una solución más urgente: los inmigrantes, la sanidad, la educación, los niños que pasan hambre… Eso es lo prioritario, al igual que lo de Cataluña, evidentemente. Para mí los nacionalismos no son de izquierdas. Los nacionalismos, el cerrar fronteras, el «esto para mí y solo para mí, porque yo soy mejor, más trabajador y más listo que los vecinos»… Es un pensamiento reaccionario, me parece que el mundo va de abrir y quitar fronteras y acompañarnos y ayudarnos y sentir que realmente somos todos hermanos.