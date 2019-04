Los votantes primerizos, entre la ilusión y las dudas Mayca Rodríguez, Paula Remesal, Mohammed Hakkou y Laura Remis introducen un sobre en una urna. / JORGE PETEIRO Cuatro ciudadanos narran su primera vez ante las urnas: preocupa la inestabilidad y la «confusa» propaganda digital ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Domingo, 28 abril 2019, 04:29

Su primera vez les ha cogido con un panorama político convulso. Para los votantes primerizos, aquellos que han recibido la tarjeta censal por primera vez para unas elecciones generales, la situación se presenta compleja. No por la escasez de alternativas, ya que estos comicios se presentan como los más abiertos y disputados, al menos, en lo que a número de partidos con altas expectativas se refiere. El problema, según destacan algunos de estos primeros votantes, pasa por la «radicalización» del discurso político, la confusión difundida a través de la propaganda en redes sociales y, en último extremo, en la sensación de que durante la campaña «se ha hablado más de los reproches entre los partidos que de los problemas reales de la ciudadanía».

Laura, Mohammed, Mayca y Paula son cuatro votantes que hoy se estrenan en unas generales. Todos ellos acuden a la sede de EL COMERCIO para intercambiar sensaciones y analizar el tablero político de cara a los comicios. «Yo estoy ilusionada y preocupada a partes iguales», explica Laura Remis, de 19 años. Esta estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones explica que aunque «siempre está bien» que haya alternativas para que vote el ciudadano, la situación de inestabilidad que puede presentarse tras el 28-A deja en el alambre la maniobrabildiad del futuro Gobierno. Paula Remesal, de 21 años, comparte sensaciones con Laura. Ante sus primeras generales, según explica, siente la ilusión propia de la ocasión, aunque la fragmentación política, apostilla, no acaba convirtiéndose en una mayor oferta para el ciudadano. «Parece que hay mucha variedad, pero al final no es así. Aunque con el bipartidismo la elección parecía más obvia, ahora la diferencia respecto a los bloques tradicionales no es tanta», afirma. Apenas unos días antes de las elecciones, según reconoce, no tiene decidido su voto.

Mayca Rodríguez acudirá hoy a sus primeras elecciones generales con 39 años. Ella es una de las 100.000 personas con discapacidad intelectual que han recuperado su derecho a voto en España tras la reforma de la Ley Electoral aprobada hace unos meses por unanimidad en el Congreso. Esta circunstancia, según explica, le hace afrontar las elecciones «con muchas ganas», sobre todo teniendo en cuenta la oportunidad histórica que ella y su grupo más cercano tiene para reivindicarse como ciudadanos de igual condición que el resto. «Es muy importante para nosotros este paso», asegura. Con 'nosotros' se refiere a sus compañeros de asociación ATEAM de Avilés y a la plataforma Plena Inclusión, que desde hace años trabaja por llevar el derecho a voto -en condiciones inclusivas- a este colectivo.

El caso de Mohammed Hakkou también es peculiar. Después de 13 años en España, estas serán sus primeras generales como ciudadano español a pleno derecho. Su voto, ya decidido, tiene claro que quiere dedicarlo a la opción que «mejores perspectivas de futuro» traigan al país. Al igual que muchos otros electores, después de varias semanas de indecisión acabó definiendo su voto hace apenas unos días.

En su caso, explica, los principales asuntos que han servido para perfilar su voto van desde el cuidado y mejora de la sanidad pública hasta las políticas de inclusión social. «Hay que trabajar por dar medios a los albergues y dar oportunidades laborales para que todo el mundo que acuda a estos servicios pueda emplearse», sintetiza.

A la caza del voto

Una de los principales problemáticas a la hora de decidir el voto es el relativo a la propaganda. Una propaganda que ya poco tiene que ver con aquella que comenzó empapelando fachadas y atronando a través de la megafonía de los coches en el último cuarto del siglo XX. «Venden mucha confusión desde todos los bandos. Todo el rato estás recibiendo mensajes contradictorios y vídeos a través de Whatsapp que te hacen dudar sobre tus preferencias y sobre los candidatos. Piensas: 'A ver si este por el que iba a votar en realidad piensa otra cosa de la que dice'», resume Mohammed.

Esta sensación de «indefensión ante la avalancha informativa» también la subrayan Laura y Paula. La mayoría de jóvenes que ahora se incorporan al voto, explican, se exponen a numerosas versiones contradictorias y, en muchas ocasiones, «no hay tiempo material» para contrastarlo todo. «No digo que no sea necesario contrastar, pero es demasiada información para la primera vez que voto. Al final te tiras un poco por los intereses de tu entorno», afirma Laura.

A partir del lunes, sea cual sea el resultado, varios asuntos deberán situarse en la agenda política en busca de un amplio pacto entre las formaciones. «Educación y libertad, que no se vaya en contra de los derechos conseguidos», apunta Paula, a lo que Mayca completa: «Y la inclusión, que es más importante de lo que los partidos hablan».

Antes de acudir a las urnas, estos cuatro votantes primerizos coinciden en señalar que, más allá del partido escogido, resultará esencial que la sociedad española se movilice. «No es ninguna tontería. Cada decisión cuenta, por mínima que sea, y está claro que hay que participar», concluyen.