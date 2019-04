Vox tilda a Cascos de «cadáver político» El candidato de Vox a la presidencia del Principado, Ignacio Blanco, junto a la candidata a la alcaldía de Oviedo, Cristina Coto, ayer en Covadonga. / DAMIÁN ARIENZA. Ignacio Blanco dice que Pablo Casado ha sido en Asturias «una marioneta» en manos de José María Aznar y del dirigente forista EUROPA PRESS Sábado, 13 abril 2019, 17:49

El candidato de Vox a la Presidencia del Principado, Ignacio Blanco, ha salido este sábado al paso de las declaraciones del vicepresidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, quien dijo en una rueda de prensa que Foro era el voto útil del PSOE y minimizó la importancia de la multitudinaria asistencia en el mitin de Santiago Abascal este viernes en Oviedo, tras visitar Covadonga.

Blanco ha tildado a Cascos de «cadáver político» y ha recordado que «hundió» a Foro una vez y al PP dos veces. Foro Asturias vuelve a concurrir a estas elecciones generales en coalición con el PP. Blanco a dicho que el que algunos denominan «voto útil» en los últimos comicios a Foro y al PP de Mariano Rajoy sirvió para hacer presidente a Pedro Sánchez (PSOE) y «podría darle un Gobierno de cuatro años a un Gobierno socialista con Podemos y Bildu».

Lo que resulta verdaderamente «inútil», según ha explicado Blanco a Europa Press, es votar a Cascos y a su partido porque la «España viva» ya «no se traga a la vieja política». En cuanto al importante volumen de asistencia que tuvo el mitin de Vox en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, Cascos dijo en la rueda de prensa que lo importante no era una mayoría ruidosa, sino la mayoría silenciosa. «Su mayoría es tan silenciosa que no los votará nadie», ha respondido Blanco horas después de las palabras del exvicepresidente del Gobierno.

De hecho, Blanco ha lanzado un reto público a Álvarez-Cascos a que convoque a su gente en el mismo escenario. «Su último congreso provincial no consiguió junta ni a 300 personas la mayoría de los cuales tenían retribuciones. Nosotros no pagamos ni autobuses ni bocadillos. Que vaya aprendiendo el dinosaurio», ha comentado. «Cascos no tiene una mayoría silenciosa. Tiene una mayoría de asturianos que no le votará y votará a Vox», ha zanjado el candidato autonómico de Vox.

Por último, ha asegurado que este sábado en Pola de Lena se le han acercado votantes e interventores de Foro para decirle que en las elecciones se iban a decantar por Vox, ofreciéndose incluso como apoderados en mesas electorales. Blanco afirma que no termina de entender que el PP haya reeditado la coalición con Foro para las generales. «Salvo porque ahora en el PP de Madrid no sepan realmente lo que es Foro», ha apostillado. Mas bien considera Blanco que el actual presidente del PP, Pablo Casado, es, al menos en Asturias, «una marioneta» en manos de José María Aznar y de Cascos, que son los que final han decidido ir adelante con la coalición.

En cualquier caso, Blanco considera que si el criterio de Aznar para apostar por la coalición PP-Foro es el mismo que utilizó para hacer a Mariano Rajoy presidente del PP, no es un criterio para fiarse.

