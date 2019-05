«Avilés enamora cuando lo conoces, pero algunos no lo han sabido vender» Martínez Guardado intenta en estos comicios volver a la política municipal con Foro. / MARIETA Carlos Martínez Guardado | Candidato a la alcaldía de Foro Avilés ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Sábado, 11 mayo 2019, 07:45

Carlos Martínez Guardado (Avilés, 1954) encabeza la lista de Foro Avilés para las próximas elecciones municipales. Jubilado tras una larga trayectoria profesional como enfermero en la planta de Alcoa de San Ciprián, fue concejal del Ayuntamiento de Avilés entre 1991 y 1995. Después de veinticinco años alejado de la política, regresa a primera línea con el objetivo de que Foro vuelva al Ayuntamiento tras una legislatura sin representación. Muy relacionado con la vida social de Avilés, se plantea el turismo y las mejoras urbanísticas como las principales necesidades del municipio.

-Estamos al inicio de una campaña electoral complicada, ¿cómo la afrontan desde su partido?

-No es sencillo encarar una campaña electoral para un partido que quiere volver al Ayuntamiento después de cuatro años. Conocemos menos el Ayuntamiento y está muy claro que el que ya gobierna sale con el diez por ciento de ventaja frente a los demás. Aunque lo hayas hecho mal en la legislatura, si la gente te conoce confía más en ti y eso es muy valorable.

-Lleva veinticuatro años alejado de la política municipal, ¿cree que hay muchos ciudadanos para los que es un desconocido?

-Tal vez a los jóvenes les suene menos, pero soy una persona que ha estado muy ligada a la vida social de Avilés y siempre me he preocupado por mis vecinos. También he seguido apareciendo en los medios, creo que soy una persona conocida y apreciada, espero que los que me demuestran su cariño también confíen en nuestro proyecto político.

-¿Cree que a Foro le puede perjudicar el miedo que se le ha transmitido a los ciudadanos sobre las fuerzas políticas de derechas?

-Considero que es una pena que algunos partidos hayan jugado a ese juego. La alcaldesa no lo ha dicho directamente, pero lo ha puesto en boca de otros y hacer esa campaña es tratar al votante como si fuese tonto. La gente tiene memoria y sabe quienes somos, creemos que nos van a votar por lo que hicimos y lo que decimos. No obstante, creo que en las elecciones municipales tiene más importancia la confianza en los candidatos que las siglas. Lo que sí nos va a perjudicar es la ley D'Hondt, algo que creemos que se debe cambiar lo antes posible.

-Es comendador de la Orden del Camino de Santiago en Asturias ¿Considera puede ser un atractivo turístico municipal?

-Por supuesto. Avilés lleva siendo una parada del Camino de Santiago desde el año 1513 y tenemos una reliquia que no tienen en el resto de España, el Lignum Crucis que se guarda en la Iglesia Vieja de Sabugo. Son elementos muy importantes que no están suficientemente promocionados y explotados. Nosotros proponemos que Avilés se convierta en un punto de partida para los peregrinos e incluso puedan llegar expediciones en barco o a caballo. Avilés enamora cuando lo conoces desde dentro, pero algunos no lo han sabido vender y a los de fuera no les apetece entrar a conocernos. Ahora bien, necesitamos mejorar nuestro urbanismo y dejar de vivir de espaldas al mar.

-Hablando de urbanismo, recientemente comentaban desde el partido la necesidad de potenciar las ayudas a los barrios y a las zonas rurales.

-Efectivamente, estas ayudas llegarían con actuaciones urbanísticas. El problema de los barrios de Avilés es que se construyeron de afuera para dentro y se han quedado aislados. Pensamos que se deberían de modificar algunas calles como la de Gutiérrez Herrero, construyendo un gran bulevar de entrada a la ciudad que conectase con el casco histórico.

-También ponen sobre la mesa una tarifa plana para las zonas de aparcamiento del centro.

-Es una propuesta que ha tenido mucha acogida entre los ciudadanos. No se puede permitir que quien acuda al centro a trabajar, a comprar o a hacer alguna gestión no pueda aparcar o le cobren de más. Proponemos una tarifa plana de 1,50 euros por aparcar toda la mañana y lo mismo por la tarde. Y que se conviertan todas las plazas en zona azul. Hay que agilizar el tránsito de gente para fomentar el comercio y el gasto.

-Hacer de Avilés una ciudad 'Dogfriendly' fue otra de sus propuestas en precampaña.

-Es que la sociedad ha cambiado y los animales forman parte de nuestra vida. Ya hay más mascotas que niños en Asturias y ayudan a mucha gente mayor haciéndoles compañía. Avilés debe ser un espacio adaptado con más zonas verdes y menos trabas para los perros.