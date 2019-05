Barbón se compromete a «garantizar el futuro del puerto y de la industria» Barbón, Monteserín y Lastra, en una de las naves portuarias de Asturiana de Zinc. / MARIETA El candidato socialista a la presidencia del Principado destaca «las potentes inversiones realizadas en materia de medio ambiente» J. F. G. AVILÉS. Sábado, 18 mayo 2019, 03:53

Adrián Barbón, candidato del PSOE a la presidencia del Principado, se comprometió ayer a «liderar la negociaciones» que mantiene la Autoridad Portuaria con el Ministerio de Transición Ecológica «para garantizar el futuro del puerto. Defenderé nuestras posiciones, es uno de los temas que llevaré en la maleta», subrayó durante la visita que realizó ayer al puerto en referencia a la resolución del referido ministerio que obliga a la Autoridad Portuaria a verter a la playa de Salinas tanta arena como extraiga de los dragados que se realicen en el canal de acceso a la ría. Según su presidente, Santiago Rodríguez Vega, tal situación llevaría al puerto al cierre.

El líder de los socialistas asturianos presentó a su partido «como el único que tiene una visión industrial de Asturias» y que está capacitado para conjugar tal actividad con el medio ambiente, terreno «en el que se han hecho inversiones muy potentes» en el entorno del puerto, «uno de los mejores del Norte de España». La alcaldesa y candidata del PSOE a revalidar el cargo, Mariví Monteserín, refrendó sus palabras. «En los últimos diez años las emisiones de partículas contaminantes y los días en los que se superan los máximos permitidos se han reducido a la mitad. Interrumpir esta tendencia resultaría fatal para Avilés, y el único partido que garantiza que seguiremos avanzando por esta línea es el PSOE», dijo al respecto.

El candidato socialista a la presidencia de Principado reiteró su «apuesta por Avilés como corazón industrial de Asturias, por lo que representa en el PIB y por «los salarios dignos. Nosotros hemos aumentado las compensaciones por dióxido de carbono, y cuando se votó el estatuto para la industria electrointensiva en el Congreso de los Diputados el PP no votó a favor. El cuarteto de las derechas no está en esto ni se les espera porque les resulta ajeno y extrañó. Solo están en la búsqueda de un pacto», recalcó. Barbón se refirió por último «a la extrema derecha, que elabora listas negras. No quiero para Asturias lo que están haciendo en Andalucía».

Formación y empleo

Al margen de la visita de Barbón, Monteserín anunció ayer en clave electoral que «llevaremos a cabo una actuación integral del Centro Empleo Europa para responder a las nuevas demandas de las personas en situación de desempleo». Tal actuación incluiría «la integración de las tecnologías de información y comunicación en la orientación, la atención, el seguimiento y la promoción laboral, así como la transformación de los espacios del equipamiento de la avenida de Oviedo».

También se refirió al Palacio de Maqua, «una antena de La Curtidora orientada a incubadora y semillero de proyectos, con zonas compartidas de trabajos y espacios para empresas emergentes», y a los préstamos participativos, «que se adaptarán a las necesidades de las personas que emprenden, a los nuevos proyectos y a la revitalización del comercio».