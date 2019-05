Los candidatos exprimen la campaña Ciudadanos. Carmen Pérez Soberón y Juan Vázquez, ayer en Álvarez Acebal. / MARIETA El PSOE solicita el voto «en aras de un gobierno serio y fiable» y el PP apela a concentrar el del centro derecha J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 25 mayo 2019, 02:46

Los candidatos a la alcaldía de Avilés apuraron ayer hasta el último coletazo la campaña electoral con ánimo de captar el voto de los indecisos. Son nueve, siete mujeres y dos hombres: Mariví Monteserín (PSOE), Esther Llamazares (Partido Popular), Tania González (Cambia Avilés), Carmen Pérez Soberón (Ciudadanos), Covadonga Barroso (Ganemos) -los cinco partidos con representación en la actual Corporación-, Carlos Martínez Guardado (Foro), Alfonso Araujo (Ucin), Esther Martínez (Vox) y Verónica Santos (Partido Comunista de los Trabajadores de España). En juego están veinticinco concejales.

La candidata socialista y actual alcaldesa, Mariví Monteserín, inició la jornada en la dársena de San Agustín, «entre la recuperada ría, el Niemeyer y al lado del centro histórico». Durante su intervención aseguró que «en este mandato hemos desbloqueado proyectos que parecían muy lejanos en el tiempo», entre los que citó «la Ronda Norte y la supresión de la barrera ferroviaria, que ya se están contratando. Hemos peleado por una nueva industria, por el casco histórico, por convertir Avilés en un destino turístico y por los barrios». También se refirió a la ampliación del Parque Científico Tecnológico y a los terrenos que libere baterías una vez cesen actividad como «proyectos industriales enmarcados en la Isla de la Innovación, que estamos negociando con el Gobierno de España». Monteserín solicitó el voto en aras de formar «un gobierno responsable, serio y fiable».

Ya última hora de la tarde, el PSOE celebró el fin de campaña en un pub de la calle de La Fruta. El PP escogió la plaza del Carbayedo. Su candidata solicitó «a todos lo que quieran que Avilés salga de la inercia que confíen su voto al PP. No les vamos a defraudar. El resto de opciones solo servirán para perpetuar el régimen socialista en Avilés».

Llamazares llamó a a concentrar el voto del centro derecha en el PP. «Ya lo hemos dicho tras las recientes elecciones generales, fraccionar solo sirve para que el PSOE siga al mando, sumiendo a nuestra ciudad en el hastío y la parálisis. Su proyecto está absolutamente agotado. Nosotros trabajamos para contar con la confianza de los avilesinos y ganar las elecciones, la única manera de inyectar a la ciudad la energía que necesita para levantarse. Mientras el resto el mundo avanza, Avilés sigue parado, y nosotros tenemos la experiencia profesional necesaria para que eso cambie».

En Cambia Avilés, la candidatura impulsada por Podemos e IU, se apeló a la «necesidad de conseguir un cambio histórico. Y estamos muy cerca», enfatizó su candidata, Tania González, durante el acto de fin de campaña, una fiesta celebrada en la plaza de La Pescadería, con actuaciones musicales y juegos infantiles.

Avilés, continuó, «se merece un gobierno que no permanezca impasible ante la crisis. Nosotros somos la alternativa a un PSOE agotado, sin ideas, sin modelo de ciudad, sin dirección. Vamos a impulsar un proyecto de futuro con oportunidades, una ciudad más viva, dinámica y acogedora de la que nadie se tenga que ir y que vuelva a ser ciudad de acogida para quienes deseen desarrollar aquí su proyecto de vida».

Ciudadanos montó su 'cuartel general' en una carpa instalada en la plaza de Álvarez Acebal. «A lo largo de la campaña nos hemos centrado en transmitir nuestro programa y nuestro compromiso, trabajar a partir del lunes para ponerlos en marcha», manifestó su candidata, Carmen Pérez Soberón, que recibió la visita de su homólogo de cara a la Junta General, Juan Vázquez.

La Plaza Mayor de Llaranes fue el escenario escogido por Ganemos. Su candidata, Covadonga Barroso, señaló que «somos la voz de los trabajadores. PSOE y PP ya han gobernado la ciudad, y no ha cambiado nada, y tampoco podemos esperar a que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vayan a arreglar algo desde Madrid. Nosotros nos hemos dedicado a dar cuenta de lo realizado en estos últimos cuatro años y a presentar propuestas mientras que otros no han rendido cuentas ante los ciudadanos porque no han hecho nada. Solo se han dedicado a dar titulares».

Otros partidos

Una de las novedades es UCIN. Su candidato, Alfonso Araujo, subrayaba ayer su carácter de partido independiente mientras repartía publicidad en Las Meanas. «Hemos hecho una campaña de baldosa en baldosa, explicando nuestras propuestas con un discurso serio. Son propuestas realistas, cuantificadas y realizables en el plazo de cuatro años formuladas desde la independencia. Nosotros no somos sucursales de nadie, no nos debemos más que a los avilesinos. En cambio otros han ido de ocurrencia en ocurrencia».

Otra novedad es Vox, la quinta fuerza más votada en Avilés en las elecciones generales. Su candidata a la alcaldía se muestra optimista. «Todas las encuestas nos dan representación en el Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que partimos de cero y que nuestros recursos son muy limitados, ya es un éxito». Martínez criticó que «a lo largo de la campaña hemos visto a otros prometer cosas que han tenido cuatro años para hacer y no hicieron. Pero lo que más me ha sorprendido es haber sido vetados por alguno que presume de talante supuestamente democrático y de adalid de las libertades. Ni siquiera se ha dignado a conocernos, a escuchar nuestras propuestas. Otros nos han llamado de todo, rozando el delito de incitación al odio».

Tras una legislatura en blanco, Foro aspira a regresar a la Corporación. «Hemos llegado a mucha gente, y la acogida ha sido magnífica. Nuestro objetivo es contar con el número necesario de concejales para poder formar grupo municipal o incluso más. Ser alcalde tampoco requiere ganar necesariamente la elecciones», manifestó su candidato, Carlos Martínez Guardado. Una vez terminada la campaña y tras la jornada de reflexión de hoy sábado, la palabra corresponde a los ciudadanos.