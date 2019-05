«Estamos centrados en solucionar los problemas de Avilés» 01:25 Carmen Pérez Soberón se mantuvo fiel a su estilo en el debate. / DAMIÁN ARIENZA Carmen Pérez Soberón apela a la innovación y presenta la gestión de este mandato entre sus principales bazas electorales F. DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 16 mayo 2019, 03:14

Carmen Pérez Soberón fue fiel al estilo de las intervenciones que hace en el Pleno municipal, si bien en el debate de LA VOZ DE AVILÉS se vió constreñida por el tiempo. Ello no evitó que presentase sus argumentos ante los avilesinos: innovación, capacidad de alcanzar consensos con todos y preocupación por la ciudad.

Y aunque no es una mujer de grandes polémicas, aprovechó todas las ocasiones para recriminar a Mariví Monteserín el incumplimiento de todos los acuerdos presupuestarios alcanzados en este mandato con el PSOE. Al hablar de la tarjeta ciudadana «que la tienen en Gijón, en Oviedo [sic]», Monteserín comenzó a revisar sus papeles. «¿La estás buscando, igual la tienes tú?» preguntó Monteserín. «No la tienes, no me digas que es por el DUSI», concluyó Soberón en una de las intervenciones que generaron más risas en la sala donde los equipos seguían el debate. También reprochó a Monteserín que el Ayuntamiento haya necesitado «cuatro años» para desarrollar los primeros 30.000 metros cuadrados que supondrán la ampliación del Parque Tecnológico Isla de la Innovación.

Carmen Pérez Soberón apeló a la necesidad de aprovechar el talento de la ciudad para asegurar el futuro de Avilés. En este sentido, defendió la necesidad de crear un «gran campus de excelencia en la Formación Profesional», de tal manera que la ciudad ofrezca a las empresas «los trabajadores cualificados que se necesitan en el futuro».

En el tema económico expresó su inquietud por la gran cantidad de locales vacíos en la ciudad, defendiendo la necesidad de «intervenir», pero sin expresar una fórmula concreta. Sí apuntó la necesidad de potenciar «mercadillos especializados» para reforzar el interés turístico de la ciudad; campo donde considera necesario que el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer recobre su dimensión internacional.

También aprovechó para presentar aspectos concretos, como habilitar el edificio Fuero como una sala de estudios en El Quirinal y solicitar al Sespa la cesión del antiguo centro de salud de Villalegre para «un equipamiento social».

No dudó en defender el trabajo que se hace en los barrios, afirmando que algunos centros sociales «tienen una mejor programación que lo que hace el Ayuntamiento gracias al trabajo de las asociaciones».

De esta manera, su intervención final apeló a la necesidad de «no perder más el tiempo» para abordar las transformaciones», con valores la innovación y la capacidad de negociación con todos. «Los grandes problemas se solucionan generando grandes consensos», aseguró antes de afirmar que su formación se encontraba «centrada en los problemas de Avilés», pidiendo el voto y la complicidad a los avilesinos. La expresión y el tono evidenciaron que Carmen Pérez Soberón era la candidata que mejor se había trabajado el minuto de oro.