«Tenemos mucho futuro si seguimos apostando por la investigación»

Mariví Monteserín | Alcaldesa y candidata del PSOE
YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Sábado, 18 mayo 2019, 03:53

Mariví Monteserín (Boal, 1959) vuelve a ser la candidata socialista a la alcaldía de Avilés. El PSOE pide a los avilesinos su voto para poder culminar los proyectos que se pusieron en marcha en los cuatro años anteriores.

-¿Por qué repite como candidata?

-Porque en este mandato vamos a poder desarrollar los planes que hemos conseguido acordar en el anterior.

-¿Cómo ve los programas electorales del resto de partidos?

-Perciben otra ciudad. Además, en mi opinión, muchas de las soluciones que plantean son simples ocurrencias, sin un rigor mínimo. Nosotros vemos otro Avilés. Pienso que nuestra ciudad tiene una personalidad muy definida que ha ido evolucionando año tras año con los mandatos del Partido Socialista, que ha liderado el proceso de cambio de Avilés.

-¿Cuál es esa personalidad?

-Avilés está resurgiendo tras la crisis de finales del pasado siglo y lo hace porque tiene definido su ser industrial que mantiene y al que otras ciudades se arrepienten de haber renunciado. Avilés ha evolucionado mucho, convirtiendo nuestra experiencia en una industria nueva innovadora, muy competitiva y que genera nuevos empleos. Pero Avilés también tiene un alma turística, que en los próximos años queremos desarrollar basándonos en el Plan del Casco Histórico que después de tantos años hemos conseguido aprobar. Y estamos en la Red de Turismo Inteligente de España, de la que formamos parte de la dirección, porque apostamos por un turismo cultural que es sostenible. Y también planteamos líneas de apoyo al comercio local que es otra pata del futuro de Avilés.

-El resto de partidos hablan de una ciudad inmóvil y en decadencia, ¿tiene usted esa percepción?

-No es la ciudad que percibe este equipo de gobierno y tampoco creo que la vean así los ciudadanos. Pienso que los grupos de la oposición han vivido de espaldas a la ciudad, no han participado ni en las iniciativas del Ayuntamiento ni en las muchas que salen del conjunto de la ciudadanía que hacen que tengamos una ciudad muy dinámica. He visto a muy pocos representantes de esos partidos en los actos de Avilés, excepto a Constantino Álvarez y Zarracina y alguna vez a Izquierda Unida.

-Pero su crítica no solo se queda en el mundo de la cultura o social, hablan también de los proyectos de ciudad que nunca terminan de ponerse en marcha. En sus proyectos electorales incluyen nuevas propuestas de desarrollo.

- Hay proyectos que son muy complejos por lo que la solución no es rápida. Pero en estos últimos cuatro años hemos conseguido firmar dos protocolos para eliminar la barrera ferroviaria y construir la Ronda Norte. Los firmamos con un Gobierno del PP y los está desarrollando uno socialista. Mi compromiso es que los proyectos que salgan seleccionados de estos estudios se lleven adelante y pelear para que no se pierda ni un minuto para que se ejecuten a partir de que se tome esa decisión.

-Han logrado también un acuerdo para el desarrollo de la primera fase del suelo de la Isla de la Innovación, 30.000 metros cuadrados para sumar al Parque Científico y Tecnológico, pero parece que el futuro del suelo que deje libre baterías de cok no está todavía muy claro.

-El acuerdo está cerca y además queremos tratar que con él se despeje un calendario que no retrase mucho la puesta a disposición de esos suelos para la industria. No obstante, ya con la primera fase del plan de la Isla de la Innovación y la ampliación del Parque Tecnológico consolidamos a Avilés como el polo de conocimiento e investigación en materia industrial más importante de Europa. Y a eso queremos añadir la formación a la carta como complemento fundamental, y por eso queremos poner en marcha el centro especializado de formación industrial para postgrados en las naves de Balsera, además relacionado con un proceso de emprendimiento para implantar proyectos industriales innovadores.

-Las naves no son municipales.

-Tendremos que gestionar cómo se hace. Pero es algo importante porque también ponemos nuestro patrimonio al servicio del desarrollo.

-Choca que se hable de investigación y desarrollo a la vez que Arcelor habla de recorte de producción y Alcoa se está yendo.

-Creo que la situación de Arcelor es coyuntural. El estatuto para las industrias electrointensivas y las ayudas relacionadas con el CO2 en los que se ha comprometido el Gobierno socialista puede ayudar a despejar algunas dudas, también para el futuro del aluminio en Avilés. Pero, en todo caso, hay una apuesta firme de Arcelor por el polo del conocimiento. A nuestras empresas les influye mucho la coyuntura internacional, que es muy variable, pero estoy convencida de que tenemos mucho futuro si seguimos apostando firmemente por la investigación, el desarrollo y la innovación a la carta de las empresas, que es el valor que tiene nuestra investigación ya que es la que garantiza la competitividad.

-¿Y Alcoa?

-Es distinto. Es una empresa que ha optado por el cierre en dos ciudades sin una justificación clara desde el punto de vista industrial. No ha sido decente, ni cumplió los compromisos del proceso de privatización y nunca se integró en el proceso industrial de la ciudad. Estoy convencida que el aluminio tiene mucho futuro, y creo que los gobiernos de España y de Asturias han estado acertados a la hora de acompañar a la empresa en una transferencia a otro grupo industrial y lo importante es que haya un proyecto que tenga en cuenta a dónde viene, que esta ubicado al lado de un puerto, un parque tecnológico, centros de investigación, la Manzana del Acero y que aproveche todas esas circunstancias y aporte también valor a la comarca.

-En esta campaña el empleo está teniendo mucho peso, hay partidos que proponen recuperar los planes de empleo municipales.

-No podemos hacer planes de empleo propios porque tenemos una cláusula en el convenio que nos dice que una vez que terminen los contratos los trabajadores se quedan fijos en el Ayuntamiento. Eso ya llevó a hacer un ERE en su día. Hay informes técnicos que nos lo impiden y saltárselos sería prevaricar, por lo que no los va a poder hacer nadie que gobierne en la ciudad. Pero eso no significa que no trabajemos en promover el emprendimiento y otras experiencias de empleo que tienen un 70% de empleabilidad de quienes concluyen el proyecto. Además, las cláusulas sociales han permitido la contratación de más de quinientas personas y reservamos contratos municipales a empresas de inserción para fomentar el empleo de quienes tienen más difícil conseguirlo.

-Atraer y fijar población es el otro gran tema de la campaña.

-Sí, nosotros tenemos un planteamiento claro, el primer objetivo para fijar población es generar actividad económica y posibilidad de obtener empleo. Pero además tenemos que hacer un esfuerzo en información para que quienes vienen a trabajar a Avilés se queden a vivir aquí. Nuestro programa incluye el plan de Vive en Avilés para contarles a estos trabajadores que tenemos unos servicios públicos de alta calidad, que vienen a una ciudad que ha reducido la contaminación más de la mitad de los estándares en los últimos diez años y que hay vivienda, para lo que vamos a trabajar en implementar mucho el programa Avilés Alquila y recuperar viviendas sin uso como las de maestros para lo que ya estamos trabajando.

-Pero el problema demográfico no solo es fijar población. Avilés tiene más defunciones que nacimientos desde hace años.

-Cierto. La conciliación es fundamental. El problema demográfico es que al final las mujeres hemos hecho una huelga soterrada de maternidad porque somos conscientes de que la responsabilidad de los hijos necesita un compromiso mayor. En lo que se refiere a lo que tiene que ver en eso la misión pública, creo que hemos hecho mucho trabajo con el 0 a 3, o la apertura de comedores escolares en los centros de Secundaria, que somos el único Ayuntamiento que lo hace, por ejemplo. Y ahora extenderemos las extraescolares y los talleres infantiles que también contribuye a la conciliación.

-De cara al próximo mandato definir el Plan de Movilidad será también clave.

-Hemos previsto un proceso de alta participación ciudadana y espero que de ahí salga un buen plan que recoja toda la realidad de las aspiraciones de movilidad que tiene la ciudadanía. Una vez que tengamos las conclusiones me comprometo a seguirlas a rajatabla.

-Pongámonos en el día 27, todo parece indicar que habrá otro Ayuntamiento muy fragmentado, ¿si ganasen, piensan en coaliciones de gobierno?

-Hemos gobernado con ocho concejales de veinticinco y hemos conseguido acuerdos de gran importancia dentro y fuera del Ayuntamiento, pero se da la circunstancia de que los de dentro han sido los más difíciles y por eso aspiro a que los avilesinos nos den la mayoría suficiente para poder avanzar más rápido y mejor. Y a que entiendan que el futuro de Avilés pasa por acuerdos con otras administraciones y está claro que si quienes gobiernan son socialistas nos entenderemos mejor.