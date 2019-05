Ganemos acusa a la Policía Local de «intervenir en la campaña»

La Policía Local ordenó ayer a un grupo de simpatizantes y candidatos de Ganemos que cesase de pegar carteles en una caseta de registro de Versalles próxima a La Curtidora al considerar que tal actitud vulnera la Ley electoral, al tratarse de un lugar no habilitado para tal fin. Los agentes identificaron a los presentes y abrieron el correspondiente expediente, que el lunes será trasladado a la Junta Electoral de Zona.

La candidata a la alcaldía, Covadonga Barroso, no oculta su malestar. Acusa a la Policía de «intervenir en la campaña electoral» y asegura que «no es la primera vez. Ayer (el viernes) por la mañana encontramos a operarios de la empresa adjudicataria de la limpieza vial retirando los que habíamos puesto la noche anterior. Preguntamos y nos dijeron que era orden directa de la Policía Local. Que sepamos al menos nos quitaron tres», dijo al respecto.

Barroso reconoce que una caseta de registro, en concreto de Hidroeléctrica, no es un lugar habilitado para instalar propaganda electoral. «Solo se permite ponerlos en dos paneles y en las farolas, pero a los demás grupos políticos no se los quitan. También los ponen fuera de los lugares señalados para tal fin y no pasan nada, solo hay que salir a la calle para verlo. Nosotros somos un partido pequeño y nos han quitado una de las pocas opciones que tenemos de hacer propaganda». Ganemos tenía previsto reunirse anoche para abordar el asunto.