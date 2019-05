«El gobierno se ha apropiado de las propuestas de Ganemos» Covadonga Barroso aspira a que Ganemos sea la fuerza más votada en las elecciones. / MARIETA Covadonga Barroso Sánchez | Candidata por Ganemos Tratan de conquistar al electorado de izquierda con el trabajo realizado en esta primera legislatura y sus 160 propuestas como aval C. DEL RÍO AVILÉS. Lunes, 13 mayo 2019, 03:39

El empleo, los barrios y la movilidad con la salud y el feminismo como temas transversales. Son, grosso modo, los temas en los que pone el acento Ganemos, un partido que se ha bregado en la arena política municipal en este mandato a pesar de su juventud. En su programa electoral plantean simplificar la burocracia, descentralizar servicios, reorganizar el transporte público y medidas fiscales a favor del pequeño comercio.

-¿Cómo afronta el papel de candidata de Ganemos tras cuatro años como secretaria del grupo municipal?

-En estos cuatro años he adquirido experiencia en la administración y he aprendido, aunque una nunca se considera preparada. Soy demasiado perfeccionista, pero creo que puedo afrontar este reto con garantías.

-Su candidatura se define como de barrio, de izquierdas, feminista y verde. ¿Penaliza vivir en el centro?

-Hay una frase que decimos todos los que somos de barrio: voy a bajar a Avilés o voy a ir a Avilés. Eso hay que eliminarlo y solo podemos hacerlo dándole a los barrios periféricos los mismos servicios que tiene el centro de la ciudad.

-¿Por ejemplo?

-Descentralizando servicios. Cualquier trámite administrativo municipal requiere acercarse al Servicio de Atención Ciudadana (SAC). O mejorando el transporte, que actualmente no une ni vertebra los barrios. Los autobuses te 'bajan' al centro o te acercan a la playa. Los barrios se han convertido casi en lugares dormitorio y para la gente mayor.

-Se definen como 'de izquierda'. ¿Izquierda a secas o extrema izquierda o izquierda radical?

-Izquierda,sin más, no somos radicales. Porque ahora se puede decir que se es de izquierdas sin serlo, como hace el equipo de gobierno socialista. Ser de izquierda es estar al lado de la clase trabajadora.

-Feminista y verde queda más claro.

-El feminismo y la salud son temas transversales en nuestro programa.

-Por segunda vez consecutiva se han aliado con Asturias Verde Equo. ¿No cabe una integración?

-Somos una coalición. Equo es un ente independiente con el que tenemos muchas cosas en común, aunque hay cosas que nos diferencian. Sí tienen algo que valoramos: que se diluyen y no aparecen, sabes que están dentro, pero hablan como Ganemos.

-¿A qué aspiran en las elecciones locales? ¿A repetir un concejal o a ampliar apoyo?

-¡Aspiramos a ganar la alcaldía!

-Venga, en serio.

-En serio. (Risas) ¡No nos quitéis fuerzas, aunque sea para animar a la gente! (Más risas). Después ya se verá. Como decía Agustín (Sánchez), si la gente votara el trabajo de estos cuatro años, seguramente tendríamos la alcaldía asegurada.

-¿Qué permite hacer un concejal?

-Muchas cosas. Parece que uno solo no puede hacer nada, pero no es así. Así que imaginen si se podría modificar el funcionamiento del Ayuntamiento con más concejales. Con uno hemos podido presionar al gobierno para poner en marcha la ordenanza de tenencia de animales o la modificación del reglamento orgánico municipal o la regulación de los espacios privados de uso público, todas ellas han sido iniciativas nuestras en este mandato. Casi todas fueron aprobadas y el equipo de gobierno socialista se las ha apropiado como si hubieran sido sus propuestas cuando en realidad fueron de Ganemos. Si hay presupuesto este año es porque Ganemos lo negoció. No estamos del todo cómodos con él, pero una vez aprobado cabe la posibilidad de modificar partidas si estás en el gobierno. Por eso es importante que nos voten para que estemos.

-Su lema de campaña es 'Rescata Avilés' y dicen que hay que rescatarlo del secuestro especuladores y de los políticos profesionales. ¿Les ponemos nombre y apellidos?

-Solo hay que ver lo aprobado en el último Pleno. El catálogo urbanístico recibió el visto bueno para rebajar la protección de los edificios con un interés especulativo. Con el plan del casco histórico estamos en lo mismo. No se ha modificado para protegerlo, por eso hemos presentado alegaciones siempre en contra de los dos planes.

-Critican la burocracia. ¿Se podría simplificar?

-Sí. Y no solo eso. Ahora que todo se hace a través de la tecnología, no puedes tener a la población sin preparar y obligarla a realizar ciertos trámites telemáticamente. Alfabetiza primero y pide después.

-También hablan de un 'Avilés universitario y cultural'. ¿Creen que hay poca oferta?

-No hay poca, el problema son las trabas para hacer cualquier actividad por esa burocracia. Se piden planes de evacuación, seguros de responsabilidad civil y proyectos firmados por técnicos colegiados. El resultado es que la oferta al final solo es la municipal. Respecto al tema universitario, son las ideas que ya planteamos en 'Otro Avilés es posible' con, por ejemplo, viviendas para residencias de estudiantes.

-¿Está hablando de rebajar los estándares de seguridad en una celebración?

-No es cuestión de rebajar seguridad sino de quién realiza los trámites. Si tú planteas una actividad en suelo público se supone que ya tendrá un plan de emergencia porque ese suelo es del Ayuntamiento. ¿Por qué los ciudadanos deben pedir otro? Las fiestas en los barrios, para las que gracias a nuestra insistencia hay una partida de veinte mil euros, están desapareciendo. Nosotros habíamos pedido que el Ayuntamiento se encargase de los planes de evacuación e infraestructuras. El escenario y los equipos de sonido podrían ser municipales, que no supone una cuantía elevada y hay locales de sobra para guardarlo.

-¿Podría concretar las medidas fiscales de apoyo al pequeño comercio?

-El gobierno se ha comprometido a revisar el contrato con Aguas de Avilés. No puede ser que pequeños comercios estén pagando tarifa industrial cuando podrían estar con doméstica, lo que reduciría una parte de la factura. También queremos agilizar la concesión de licencias de apertura y de obra. Se pueden simplificar los requisitos solicitados. Nos preocupa el precio de los locales. No puede ser que haya tanto local cerrado. Debería castigarse fiscalmente ese tema.

-Votaron por la incorporación de Avilés en el convenio con el Principado y otros ayuntamientos para el desarrollo del área metropolitana de Asturias. ¿Por qué?

-Porque pensamos como comarca. Hablar de transporte y movilidad tienen que incluir a nuestros vecinos de Corvera, Castrillón y al aeropuerto. Debemos apostar por las cercanías ferroviarias y aprovechar la línea vertebradora de FEVE.

-Han anunciado un año de autobús gratuito. Suena a medida electoralista. ¿Hay dinero?

-Sí. Primero habría que reordenar las líneas de autobús y cambiar horarios. No puede ser que para ir a trabajar no tengas medio de transporte. El transporte, además, de público tiene que ser de calidad. Y como público no tiene por qué tener beneficio. El único beneficio que le debe importar debe ser el social.

-¿Cómo pretenden estimular el empleo?

-Cada propuesta que hacemos puede tener diversos objetivos y atender varios aspectos. Una cosa es que no haya competencias municipales en empleo y otra muy diferente que con nuestra gestión no se pueda impulsar la implantación de empresas.