«Pelearemos por los intereses de Avilés allí donde sea necesario»

Esther Llamazares, candidata del Partido Popular
FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 17 mayo 2019

Esther Llamazares (Avilés, 1970) debuta en las elecciones municipales como cabeza de lista del Partido Popular, la principal fuerza de la oposición y que aspira a recuperar el gobierno local.

-Estamos en la mitad de campaña, ¿cómo lleva su debut?

-Con mucha ilusión. Es muy intenso. Para algunas cosas me faltará tiempo. Soy una persona que acaba de llegar a la política y me gusta contar con detalle todo lo que queremos en los próximos cuatro años. Quiero que los vecinos conozcan bien lo que queremos hacer . Para mí es fundamental que las personas cumplamos con lo que prometemos.

-¿Qué impresiones le llegan?

-La recepción de la gente es buena, la acogida de nuestras ideas es positiva. Estoy disfrutando con el trabajo de contacto con la gente. Es verdad que, al final, lo que manda es el voto. Prefiero ser cauta y esperar a los resultados. Estaremos donde nos diga la gente. Si gobernamos, deberemos llevar a cabo nuestro programa y, si no, intentar que se cumpla.

-Usted tiene la costumbre de apuntar en el programa del gobierno las cosas que cumple y las que no. ¿Cómo se encuentra la hoja del PSOE?

-Encuentro muchas cosas por hacer. También del anterior. Soy de esas personas que se entusiasman mucho con las propuestas que se hacen para Avilés y que luego, realmente, no han comenzado. Sé que es complicado, que no es llegar y que empezar ya. En esta campaña defiendo mucho una alcaldía reivindicativa. Sé que hay muchas competencias que no son del Ayuntamiento, pero la alcaldía debe estar muy pendiente de todos los temas que afectan a Avilés tanto a nivel autonómico como nacional Los proyectos que afectan a la ciudad no pueden estar en los cajones. Un proyecto detiene otro proyecto, y éste otro proyecto. Al final, tenemos a la ciudad parada.

-¿Por qué votar al PP?

-Formamos la candidatura profesionales que venimos de otras partes y es difícil que nos conozcan a todos, pero tenemos una trayectoria en el que cumplimos nuestros compromisos y trabajamos para alcanzarlos. Todo lo que hemos vivido como ciudadanos y profesionales nos permite conocer los problemas de Avilés y atacarlos. Vemos los problemas desde la misma perspectiva de los ciudadanos.

-¿Os perjudicará en las urnas la crisis de este mandato?

-Entiendo que no. En el plano municipal las personas son muy importantes porque, al final, estás muy cerca de la gente. Es verdad que el PP de Avilés ha tenido problemas en los últimos años, pero hemos ofrecido soluciones. También es verdad que una parte del partido se ha ido y concurren como independientes después de trabajar durante un tiempo con un acta que los avilesinos habían dado al Partido Popular. Durante este tiempo hemos trabajado en un nuevo proyecto, pensando en el futuro. No creo que eso tenga que perjudicarnos.

-Usted defiende una alcaldía reivindicativa. Con un gobierno socialista en Madrid, ¿ser alcaldesa por el PP es un lastre?

-Yo creo que sí, pero hay que marcarse retos. Hay cosas que vienen de la propia inercia. Cuando son infraestructuras necesarias para la ciudad hay que estar donde corresponde y las veces que sea necesario. Puede ser una contrariedad que haya un gobierno de signo diferente, pero los gobiernos deben gobernar para todos. Si nos corresponde gobernar, tendremos que pelear por los intereses de Avilés donde sea.

-No sabemos el gobierno que habrá en Asturias, pero sí la crisis abierta entre la dirección regional y la candidatura del PP. ¿Puede perjudicar vuestras expectativas ?

-No creo. En todas las organizaciones hay roces, tensiones internas y unas trascienden más que otras. Yo soy una persona de pocas polémicas. Los problemas deben solucionarse dentro, hablando. Las personas estamos en los cargos de paso y lo que debemos hacer es trabajar y, en nuestro caso, trabajar por Avilés. Si apuestan por nosotros, lo hacen por una candidatura seria y compacta.

-El PP defiende una bajada generalizada de impuestos. Con la obligación de mantener un equilibrio presupuestario, ¿cómo casan los menores ingresos con la cantidad de servicios existentes en Avilés?

-Hay que mantener el equilibrio presupuestario, pero la ciudad puede crecer. Cuantas más empresas tengamos, se genera empleo y más personas fijan su residencia en Avilés. Así tendremos ingresos. Nuestra apuesta es que seamos muchos y entre muchos paguemos menos. Si bajamos de los 70.000 habitantes, ¿qué hacemos? ¿Sostenemos la ciudad de 80.000 habitantes? No podemos, sería inviable. No hay que asfixiar a las empresas, que se instalen aquí y ofrecer empleos de calidad para las familias. Si analizamos impuesto tras impuesto, es una sangría.

-En Avilés, una de las empresas que más ha crecido es DXC, pero no paga IBI porque está de alquiler. En el ámbito local, la rebaja fiscal no es tan determinante.

-Me hablas de DXC y lo que necesita es otro tipo de cosas: una ciudad atractiva para sus trabajadores. Es otra de las ideas de nuestro mejorar, hacer un Avilés más atractivo para que los trabajadores que llegan fijen su residencia. Hablamos de que puedan ir caminando a trabajar, de una ciudad con muchas actividades. DXC tiene ofertas de empleo que no cubre con los trabajadores de Asturias. Y eso nos obliga a definir muy bien nuestra oferta formativa. Es otro de nuestras prioridades.

-Seguimos en la cuestión: para una ciudad activa se necesitan recursos, ¿de donde se sacan si se tienen menos ingresos?

-Ahora mismo tenemos un presupuesto recientemente aprobado con el que tenemos que trabajar. Pero no podemos esperar a tener el suelo de las baterías de cok limpio para que vengan empresas. Recientemente tuve una reunión profesional con una empresa en Llanera y me preguntaban qué le ofrecía Avilés para trasladarse. Hay empresas locales que se marchan. Eso es lo que no se puede permitir. La ciudad debe ser atractiva en su conjunto: vía impuestos, vía servicios, y con el precio del suelo en los polígonos industriales para que las empresas puedan ser competitivas.

-Ha planteado la necesidad de repensar el suelo industrial. ¿Se plantea una reforma del Plan General? ¿Hacia donde?

-Independientemente de los terrenos de baterías, al día de hoy no tenemos todas las parcelas del Parque Empresarial vendidas. Va bajando el precio del suelo y no se venden. No es asequible. Hace tres años, una empresa se trasladó a Tarragona y eran diez trabajadores. Hay que ver cómo están esas parcelas. Y ver las posibilidades. Se habló de Retumés, pero se vio que es inviable.

-Pero seguimos sin suelo.

-Lo que debemos hacer es pensar en clave comarcal. Avilés es cabecera de comarca y debemos hablar con el resto de concejos.

-En los últimos veinticinco años, apenas se ha avanzando en la comarcalización. ¿Es otra clave?

-Es fundamental. Pensar en Avilés, Castrillón o Corvera sin pensar en clave comarcal no tiene sentido. Como comarca tenemos una oferta extraordinaria, somos muy fuertes en todos los sentidos. La mancomunidad no ha desarrollado todo su potencial. En estos años ni ha habido reuniones de alcaldes. Pensamos en el área metropolitana, pero somos incapaces de avanzar en la comarca y es clave, gobierne quien gobierne.

-El Área Metropolitana será un tema fundamental del próximo mandato, ¿qué piensa sobre ella?

-Hay que unir servicios y aunar esfuerzos. Hay muchos matices en los que debemos trabajar de manera inmediata. No podemos perder otros cuatro años hablando. Asturias tiene un potencial muy fuerte y debemos sumar esfuerzos entre todos.

-En el próximo mandato vence el contrato de la limpieza y de ayuda a domicilio. ¿Qué posición tendrá el Partido Popular?

-Ni lo contemplamos en el programa. Hay que estudiar todas las fórmulas y, sin todos los datos que necesitamos para tomar una decisión, no podemos fijarla. Sé que está ahí y conozco el conflicto que hubo en Urbaser, me reuní con los trabajadores y no pude hacerlo con la empresa. Son dos servicios importantes y antes de tomar una decisión habrá que darles una vuelta.

-La población mayor cada vez es más importante, ¿qué plantea?

-Debemos distinguir entre las personas mayores que se encuentran enfermas y la población mayor que se encuentra bien. Hay que definir bien sus necesidades y responder. Por ejemplo, para los mayores enfermos es fundamental la creación del hospital de día que se viene planteando desde el Hospital Avilés. Hay que impulsarlo.

-¿Y los mayores sanos?

-Hay que apoyarlos con diferentes recursos, con actividades. Me preocupan mucho los mayores solos que se encierran y aíslan. Hay que buscar la fórmula para que se mantengan activos. Hay que buscar la manera de tener una vida sana y de calidad desde el principio al final.

-¿Cómo lograr el rejuvenecimiento de la población?

-Hay que combinar diferentes actuaciones. Desde el ámbito municipal debemos repensar el ocio de los jóvenes y es fundamental el empleo y potenciar la Formación Profesional. Tenemos un gran atractivo con la Escuela del Deporte. Defendemos su ubicación en Valliniello y potenciarla. Avilés debe ser tener un gran campus de Formación Profesional.