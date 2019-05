«El puerto tiene que ser una empresa dinamizadora»

Vox reclama a la Autoridad Portuaria «que nos presente el plan de empresa para este año y los proyectos para los siguientes para que así podamos ver, palpar, esos objetivos». La formación sostiene que «nuestra dirección portuaria se ha dedicado a administrar lo que hay, como es natural. Pero lo que queremos decir es que no ha tenido nunca la preocupación de buscar nuevos nichos de actividad, de transporte, de comercio, y así de esa manera no hay forma de crecer. En pocas palabras y en términos marineros, estamos al viento de lo que aquí construimos y producimos, pues esos artefactos eólicos no son obra del puerto, que lo son del tesón, la inversión y la búsqueda de nuevas actividades de terceros, algún que otro empresario, su esfuerzo y el de sus trabajadores. El Puerto de Avilés debe ser una empresa dinamizadora de la economía de la comarca de Avilés y no estar solo pendiente de lo que aquí se produce para que de sus muelles se embarque al resto del mundo».