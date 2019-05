Álvaro Muñiz: «El que diga que Foro no hizo nada lo hace por envidia. Gijón funciona» Montserrat López, Ana Braña, Jesús Martínez, Rubén Hidalgo, Álvaro Muñiz, David Argüelles, Teresa Sánchez y Esteban Aparicio, con Marcos Grana y Carmen Moriyón en el patio de butacas. / DANIEL MORA El candidato a la Alcaldía cerró un acto en el que los foristas repasaron los logros del pasado mandato y reivindicaron la continuidad de su gestión P. SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 8 mayo 2019, 01:18

Para Foro, Gijón funciona. Así lo reivindicaron ayer los principales titulares de esta última corporación, algunos de los cuales buscan repetir en la próxima, y así lo aseguró su candidato a la Alcaldía, Álvaro Muñiz, quien no tiene ninguna duda de que la opción forista es la única que garantiza «continuar con el crecimiento». El exdirector de la Feria de Muestras se considera un afortunado por llegar a la política municipal «en el mejor momento y con las bases de un gran Gijón ya creadas».

«Quien diga que en Gijón no se ha hecho nada lo hace por envidia o porque no sabe hacer las cosas mejor», afirmó Muñiz, contundente ante el resto de candidatos, que acusan a su partido de haberse dejado llevar durante los últimos cuatro años de mandato. «Somos Foro, el partido que ha gobernado la ciudad para todos, y no necesitamos ningún acompañante para defender el Gijón del mañana», remachó. Otro dardo para sus contrincantes.

Las palabras de Muñiz cerraron un acto en el que la formación forista defendió la gestión desplegada desde que en 2011 Carmen Moriyón comenzase sus ocho años como alcaldesa. El concejal Esteban Aparicio; el secretario general de Foro y número dos de la candidatura, Jesús Martínez Salvador; la número tres de la misma, Ana Braña; el vicesecretario de Estrategias, Rubén Hidalgo, y la concejala de Educación y Cultura, Montserrat López, fueron los encargados de sacar músculo a base de números y mejoras en la ciudad.

«Gijón funciona porque las cuentas del Ayuntamiento están saneadas», presumió Braña. «Cada vez más empresas quieren venir a la ciudad», añadió Hidalgo. «Hemos llevado el turismo a los más alto», remachó Martínez Salvador.

Turismo deportivo

El acto, celebrado en la Escuela de Comercio, sirvió también para que los foristas esbozasen algunas de sus propuestas de cara a los comicios del 26-M. Una estación de deportes náuticos, un plan de inversiones para el mantenimiento de instalaciones deportivas, la transformación hacia las escuelas creativas, o la apuesta por un turismo deportivo son algunas de esas medidas. En definitiva, Álvaro Muñiz optará por la «estabilidad y continuidad» de una gestión fruto de «un maravilloso y excelente equipo».