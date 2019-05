IU «Somos quienes más hemos apostado por el cambio, sin hacer espectáculo» Aurelio Martín, junto a las 'letrona' de los Jardines de la Reina. / DAMIÁN ARIENZA Aurelio Martín - Candidato a la Alcaldía de IU-Izquierda Asturiana «El nuevo ciclo no puede ser que Foro gobierne con otros tres partidos de derechas. Sería salir de Guatemala para meternos en 'Guatepeor'» I. VILLAR GIJÓN. Martes, 14 mayo 2019, 04:31

Del mandato que llega a su fin, Aurelio Martín (Gijón, 1960) lamenta no haber logrado que prosperasen sus intentos por poner de acuerdo a los dos principales partidos de la izquierda para relevar a Foro en el gobierno. En esta ocasión, como líder de una coalición de IU con Izquierda Asturiana, confía en que se premien los esfuerzos realizados en ese sentido y mantiene su deseo de lograr «sumar por la izquierda».

-¿Le sirven de referencia los resultados de las generales?

-Muestran tendencias, pero estoy convencido de que no se van a repetir mecánicamente. Esas elecciones tuvieron un componente muy emocional y en las municipales la gente vota viendo más los programas y los candidatos. Además creo que ir por separado provocará que tanto Podemos como nosotros tengamos más votos. Así ha sido hasta ahora y eso dicen las encuestas que manejamos.

-¿Le 'prestaron' muchos votos al PSOE en mayo?

-Sí es cierto que mucha gente que vota a IU en esa ocasión lo hizo al PSOE. Y no lo digo por intuición, sino porque conozco a gente que lo ha hecho y así me lo ha dicho. Por miedo o por un voto útil que ahora será un componente más diluido. Que la derecha no haya sumado, y que el resultado de Vox fuera incluso por debajo de lo que se temía, probablemente facilite el 26 de mayo un voto más racional que emocional.

-¿Vox no les parece tan 'coco' en un ámbito local?

-Evidentemente a nivel nacional el miedo que podía generar era más potente, porque hablábamos de que pudieran estar en el Gobierno de España. En cualquier caso, si consideramos que estos años Foro ha sido un mal gobierno para Gijón, el cambio de ciclo no puede ser que siga gobernando y junto a tres partidos más de la derecha. Sería salir de Guatemala para entrar en guatepeor.

-¿Temen quedar sin representación en el Ayuntamiento?

-No, en ningún caso. Y ninguna encuesta dice eso, ni nuestra ni de otros partidos. Es más, dicen que somos una fuerza política que crece.

-¿Y por qué debe votar la gente por la coalición que encabeza?

-Estos cuatro años hemos demostrado ser una de las fuerzas políticas con más capacidad de diálogo, con bastante sentido común y con una gran capacidad de trabajo. Desde el primer momento fuimos quienes más apostaron por un cambio en Gijón, y lo hicimos desde la seriedad y no convirtiendo el Pleno en un espectáculo. En una Corporación multipartidista como la que viene los acuerdos serán imprescindibles y ahí tenemos experiencia para sumar por la izquierda. Aspiro a que los ciudadanos voten por quienes hemos intentado el consenso. Nosotros vamos a intentar gobernar desde la izquierda y lo haremos con un programa lejado del practicismo absoluto, pero también del numantismo.

-Habla de «sumar por la izquierda». ¿Esa izquierda ha escarmentado de lo ocurrido en 2015?

-Creo y espero que sí. No tendría sentido otra cosa. Por nuestra parte, seremos igual de consecuentes que hace cuatro años, cuando intentamos hacer un gobierno entre todos. O igual que cuando planteamos dos mociones de censura. Ahora la moción de censura les corresponde hacerla a los ciudadanos, premiando a las fuerzas políticas que más credibilidad han tenido para intentar echar a la derecha.

Oficialidad del asturiano

-¿Por qué han elegido a Izquierda Asturiana como compañera para este viaje?

-Lo que intentamos es sumar a todas aquellas organizaciones, personas y entidades sociales que estuvieran de acuerdo con nuestros planteamientos, siendo conscientes de que esta suma no es suficiente para cambiar la ciudad, por lo que después de las elecciones la suma deberá ampliarse a otras fuerzas que ahora compiten con nosotros, pero con las que aspiramos a colaborar para transformar Gijón. Izquierda Asturiana es una fuerza muy vinculada al asturianismo, y la verdad es que junto a ella el principal componente de esta candidatura son los independientes, con hasta nueve personas en la lista.

-¿Van a dar un mayor giro hacia el asturianismo?

-El que teníamos. En Gijón si hay Oficina de la Llingua es porque en su día la impulsó IU. Y como ese, ha habido muchos avances más en la materia gracias a nosotros. Por supuesto, defendemos la oficialidad de la llingua y en ese camino seguiremos.

-¿Qué medidas de su programa considera más urgentes para Gijón?

-Todo lo relacionado con el empleo y el medio ambiente, sobre todo el control del cumplimiento de las autorizaciones ambientales de las empresas, debe ser una prioridad. Junto con eso, queremos que Gijón vuelva a tener la potencia cultural de otras épocas y también queremos una ciudad profundamente feminista, como no puede ser de otra manera.

-¿Cómo se crea empleo desde el Ayuntamiento?

-Primero debe liderar la diversificación productiva. Y aparte de potenciar el Parque Científico y Tecnológico, crear otros tres parques empresariales. Uno en Naval Gijón, para la denominada economía azul y todo lo relacionado con el mar; otro en Quinta de la Vega para la economía verde, con la posibilidad de ubicar allí la Concejalía de Medio Ambiente; y en La Camocha, para lo que tenga que ver con espacios agrícolas. Junto a eso, es fundamental consolidar nuestra industria y ahí el Ayuntamiento debe velar porque en Arcelor no acabe pasando lo que nadie quiere. Tiene que ejercer un papel de liderazgo y decir alto y claro que con el precio que paga por la electricidad no puede competir en las mismas condiciones que otras industrias europeas homologables. Porque además, detrás de Arcelor están también el puerto y un montón de empresas auxiliares. Planteamos además una reforma de los planes de empleo y dentro de ello crear uno sobre empleo verde, ligado al medio ambiente, los espacios forestales y la zona rural, y un plan de choque contra el desempleo juvenil, dirigido a facilitar primeras experiencias laborales a jóvenes titulados.

-No se ocultan a la hora de proponer subidas de impuestos...

-Es que otros partidos mienten cuando dicen que van a hacer muchas cosas y que lo van a hacer congelando los impuestos. Llevamos ocho años con la mayoría congelados, mientras suben los sueldos del personal, el coste de los suministros... El mismo plan de vías o el desarrollo del PGO van a suponer más gastos para el Ayuntamiento. No aumentar los ingresos al final supone tener que detraer dinero del capítulo de inversiones, que es fundamental para generar empleo, y de las políticas sociales, que son las que permiten tener una ciudad más justa. Nosotros planteamos el llamado 'IBI para ricos', que solo afectaría a las superficies con una base imponible de más de un millón de euros, como grandes hoteles o aparcamientos, y que se aplica en ayuntamientos como el de Málaga, donde gobierna el PP. Junto a eso, tiene que haber una actualización de precios públicos y tasas equivalente al IPC.

Inversiones en colegios

-¿Qué inversiones ve necesarias para los próximos años en la ciudad?

-En Gijón en su momento se construyeron muchos equipamientos, pero no se ha hecho un mantenimiento adecuado de ellos. No hay polideportivo que no necesite mejoras. Y lo mismo podemos decir del mobiliario urbano o las calles. Es necesario mantener las infraestructuras que tenemos. En nuestro programa incluimos propuestas para mejorar varias plazas, acometer la reforma de Manuel Llaneza y Pablo Iglesias y licitar el plan de regeneración urbana que IU puso como condición para apoyar el PGO y que prevé 200 millones de inversión en diez años. También planteamos un plan de inversiones que recoja todas las necesidades de los colegios y que se ejecutaría a lo largo de cuatro años, así como la construcción de nuevas escuelas infantiles en el antiguo Cabrales, El Llano y la Milla del Conocimiento.

-¿Suscriben al 100% el plan de Movilidad que está sobre la mesa?

-Aunque valoramos el trabajo del Foro de la Movilidad, somos algo críticos, porque vemos muchas generalidades. Necesita mejoras. Por hablar de medidas concretas, no descartamos una ORA para residentes en algunas zonas de la ciudad.

-¿Cómo paramos la pérdida de población joven?

-Es básico aprobar un plan integral de juventud, para poner a todos los departamentos a trabajar en esa perspectiva. Somos partidarios de incluir en los procesos de contratación municipal cláusulas que favorezcan a quienes contraten a jóvenes. Y también queremos un giro en las políticas de Vivienda, para que la empresa municipal no solo se dedique a dar ayudas al alquiler, sino que promueva viviendas. De nueva construcción con Vipasa, o comprando pisos embargados, en este caso también para que las personas desahuciadas se puedan quedar en ellos.