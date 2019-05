Asturianismo labrado en casa de los abuelos Bebé. Yolanda Huergo, la mayor de dos hermanos, en sus primeros meses de vida. Yolanda Huergo, candidata de Podemos Equo, cambió Historia y Filología por Derecho, aunque acabó de funcionaria IVÁN VILLAR Miércoles, 22 mayo 2019, 10:05

De niña fantaseaba con ser arqueóloga, e incluso se apuntó en sus años de instituto a un campo de trabajo en el que estuvo pincel en mano colaborando en la limpieza de un pueblo medieval en Cataluña. En esa época también empezó a apasionarse por la Historia y por la Filología. Aunque a la hora de elegir carrera acabó cayendo, no sin dudas de última hora, en la de Derecho. «Me convencieron para estudiar algo menos poético y más práctico», apunta, a pesar de que después su única relación con la abogacía fue una breve pasantía en un despacho y su trayectoria profesional acabó quedando ligada a la administración.

A Yolanda González Huergo el apellido paterno le viene de La Felguera y el materno de Siero, aunque cuando ella nació, en 1971, ambos progenitores vivían ya en Gijón, donde su padre desempeñó a lo largo de su vida diferentes trabajos como maestro industrial para Adaro, Duro Felguera y Renfe. La casa familiar estaba en el poblado de Roces, donde la candidata de Podemos siguió residiendo hasta hace catorce años, cuando se mudó a Laviada. La mayor de dos hermanos, recuerda una infancia jugando y corriendo por los praos del lavaderu -cuando aún no existía Montevil- y esperando impaciente a que llegara el fin de semana para escaparse a la casa de sus abuelos en Argüelles, en Siero, donde disfrutaba de un ambiente más rural, entre huertos y ganado. Esas estancias marcaron mucho su forma de ver la vida, de defender una identidad propia, especialmente a través de la reivindicación lingüística. Y a su abuela hasta le sorprendía que su nieta, ya universitaria, no solo hablaba asturiano, sino que le hacía ver que su forma de expresarse no era incorrecta, sino algo distinto que no debe perderse.

Ese convencimiento sobre la necesidad de proteger el asturiano la llevó a unirse hace ya veinte años a la Xunta Pola Defensa de la Llingua, donde participa de manera muy activa desde entonces, tanto acudiendo a sus movilizaciones como representándola en diferentes actos e incluso formando parte del equipo de juristas que elaboró su última propuesta formal de reforma del Estatuto de Autonomía para el reconocimiento de la oficialidad. Pero no solo la defensa del asturiano está entre las preocupaciones fundamentales de Huergo, también la de los derechos humanos en todo el mundo. Así entró también en Amnistía Internacional, organización con la que sigue colaborando cuando el tiempo se lo permite y donde en su época más activa, cuando llegó a ser coordinadora para Gijón, tan pronto estaba dando charlas en colegios como a pie de calle impulsando campañas contra la venta de armas o la pena de muerte.

Su primera afiliación política fue en Izquierda Asturiana, a través de la cual entró en Unidá Nacionalista Asturiana. En las autonómicas de 2011 y 2012 ocupó el segundo puesto por la circunscripción central de la coalición conformada por UNA y Bloque por Asturies, que derivó después en Compromisu por Asturies. De ahí pasaría a Podemos, donde el año pasado entró en el consejo ciudadano de Gijón como parte de la candidatura a la Secretaría General de Mario Suárez.

Tras acabar la carrera, estuvo una década haciendo oposiciones. Y después de breves interinidades en el Ayuntamiento de Gijón -atendiendo al público en la Antigua Pescadería y en el servicio de licencias-, en 2004 logró plaza como técnica de Administración general en Siero, donde trabaja en planeamiento y gestión en el área de Urbanismo. Casada y sin hijos, en sus ratos libres le gusta salir al monte, ir a conciertos y disfrutar de sus amigos y sus sobrinos.