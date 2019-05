«El Ayuntamiento está colapsado, un trámite administrativo tarda seis meses» Andrés Buznego, candidato del PP a la Alcaldía de Villaviciosa, en la Casa de los Hevia. / A. G.-O. Andrés Buznego | Candidato del PP a la Alcaldía «Me comprometo a sacar adelante el Plan General y, en caso de que no sea así, no me volveré a presentar» ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Lunes, 20 mayo 2019, 03:38

Dice no ser un político al uso, pero Andrés Buznego conoce como pocos el funcionamiento del Ayuntamiento de Villaviciosa. Concejal de Obras y Cuentas durante la última legislatura del Partido Popular, ha decidido ahora dar un paso adelante para luchar por la Alcaldía. Sabe que no será fácil, cree que se encontrará el Consistorio peor de cómo lo dejó, pero se compromete a agilizar los trámites administrativos, sacar adelante el Plan General, impulsar los planes de saneamiento, renovar la piscina...

-¿Cómo valora el panorama actual para el PP?

-Creo que recuperar la Alcaldía es posible. Independientemente de los resultados generales, en estas elecciones se vota en clave municipal. En cuatro años se ha hecho muy poco. En la zona rural no se hizo prácticamente nada, se acordaron de ella estos últimos meses. Y en el casco urbano sucedió lo mismo. La prueba es que llevan quince días anunciando obras y futuros convenios. Muchas de esas actuaciones saben que no se van a poder hacer, no hay dinero para todo. Eso la gente lo percibe. Noto en la calle que muchos vecinos quieren un cambio.

-¿Cree que su trayectoria como concejal le beneficiará si se hace con la Alcaldía?

-Estuve trabajando en el sector privado 24 años, lo que me da una visión diferente. No soy un político al uso. Estuve cuatro años tanto en Obras como en Cuentas, que son dos concejalías muy importantes. Sé que me voy a encontrar el Ayuntamiento mucho peor de cómo lo dejé. Ahora está totalmente colapsado. Los trámites administrativos no se resuelven antes de seis meses. Hay gente que lleva años esperando. Mi gran reto si llego a la Alcaldía es organizar el Ayuntamiento partiendo de cero para poder dar soluciones a los vecinos. Es uno de los mayores problemas que hay.

-¿Cuáles diría que han sido las principales carencias del municipio en esta legislatura?

-El PSOE ha incumplido casi toda la totalidad del programa que llevaba. No ha salido el Plan General y no han construido ningún polígono. Prueba de ello es que tenemos un alcalde que, si algo le gusta, son las fotos y no ha conseguido ninguna inaugurando nada. Nadie lo recuerda inaugurando una obra importante. Solo hace presentaciones gastronómicas y culturales.

-¿Cómo calificaría la oposición desarrollada desde su partido?

-Creo que el PP, independientemente de la oposición que hiciera, lo tenía muy difícil porque el PSOE tenía la mayoría absoluta con Foro y Somos. Por ejemplo, nosotros votamos en contra de renovar el contrato de la limpieza viaria, que se prorrogó fuera de plazo y que no se estaban cumpliendo. Los otros grupos, sabiendo esas deficiencias, votaron a favor. Lo más triste es que teniendo esa mayoría a su favor, no lograron sacar ningún proyecto adelante.

-Uno de sus grandes proyectos como concejal fue el de la Casa de los Hevia, en cuyo tejado se ha tenido que volver a actuar.

-Ni José Manuel Felgueres ni Andrés Buznego fueron los albañiles. Había una dirección de obra que era la responsable de que el proyecto se ejecutara de la forma adecuada. No entiendo que a día de hoy no se les haya pedido responsabilidades. A ellos o al colegio de arquitectos.

Participación ciudadana

-¿Qué actuaciones hacen falta en Villaviciosa?

-Hay que diferenciar entre la zona rural y la urbana porque tienen necesidades diferentes. En las parroquias rurales la principal exigencia es la implantación del Plan General, que se lleva años reclamando. Ese es mi objetivo número uno. Me comprometo a sacar adelante el PGOU y, en caso de que no sea así, no me volveré a presentar. Además, en colaboración con otras administraciones, voy a impulsar los planes de saneamiento. Es en las dos cosas que más me pienso involucrar.

-¿Y en el casco urbano?

-En esta legislatura ya se tenían que haber terminado El Calieru y el Ateneo Obrero. La prioridad es terminarlos. A partir de ahí voy a dar una solución definitiva a la calle La Oliva contando con la opinión de los vecinos. Va a ser la primera vez que se va a contar con los vecinos para desarrollar el proyecto de una calle. Eso se llama participación ciudadana. Voy a trabajar también en una zona que ha estado desatendida, la de Les Colomines. Otra prioridad absoluta será hacer una remodelación integral de la piscina. Por mucho que se diga que no tiene licencia, hay formas de cumplir la ley y que se mantenga ahí.

-En el panorama político actual, lograr la mayoría parece complicado. ¿Se plantea pactar con otros partidos llegado el caso?

-Si algo me caracteriza es que a mí no me puede dar clases de participación ciudadana nadie. Pretendo ser el partido más votado y si alguien demostró en este Ayuntamiento que sabe pactar ese es Andrés Buznego. En la anterior legislatura con solo seis concejales contra los diez de la oposición conseguí aprobar los presupuestos todos los años. Supe negociar y pactar. Espero ser la lista más votada y a partir de ahí, pactar. La participación ciudadana empieza ahí.