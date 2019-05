«Un buen tipo tímido, sencillo y de carácter abierto» Martes, 14 mayo 2019, 04:31

Firma con la misma rúbrica que lleva usando «desde que tengo DNI» y en la que llama la atención una 'M' inicial, correspondiente a su primer nombre. «Aunque en el mundo político me quedó 'Aurelio', para mi familia y para mis vecinos siempre fui 'Manuel' o incluso 'Manolo'. Y por eso me es natural incluirlo en la firma, pese a que por ese nombre no sea tan conocido». Asegura que le cuesta definirse a sí mismo, «pero diría que soy una persona sencilla, buen tipo, tímido pero de carácter abierto».