Castaño aboga por corregir los planes de empleo para rebajar la masculinización Ana Castaño, rodeada de mujeres que apoyan a la coalición. / E. C. «El Xixón de la próxima década no se podrá construir sin la fuerza de las mujeres», afirma la número dos en la candidatura municipal P. SUÁREZ / E. GARCÍA GIJÓN. Viernes, 17 mayo 2019, 03:30

Carmen Álvarez va en el número 26 de la candidatura de Xixón por la Izquierda, la formada por Izquierda Unida y que encabeza Aurelio Martínez. Pero él, ayer no estaba. Encabezó la reunión con mujeres de la coalición Ana Castaño, la número dos de la candidatura. Carmen Álvarez dijo, antes de que ni Poniente ni Moreda estuvieran sobre el plano, que al finalizar la década de los 90 «al barrio de El Natahoyo no lo va a conocer nadie». Ayer, Ana Castaño fue la encargada de lanzar una predicción: «El Xixón de la próxima década no se podrá construir sin la fuerza de las mujeres».

Lo hizo en una tertulia organizada en el Café Macondo, en Moreda, por Xixón por la Izquierda. Una cita que terminó con la actuación de Buen Suceso y sirvió para hablar de las propuesta de igualdad que lleva la coalición a las próximas elecciones municipales. Entre ellas, aplicar medidas correctoras para que los planes de empleo del Ayuntamiento de Gijón beneficien en igualdad a mujeres y hombres, promocionando la incorporación de mujeres a los empleos menos feminizados.

Unas medidas correctoras que también llegarán a la promoción del empleo en áreas de Seguridad Ciudadana y de Instalaciones Deportivas del Patronato Deportivo Municipal. Quiere IU más presencia de mujeres en la Policía Local y en el Servicio de Bomberos.

«Es necesario asegurar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de la estructura municipal», afirmó Ana Castaño, quien mostró su firmeza ante el propósito de «acabar con la brecha salarial», cuestión en la que Asturias es protagonista en el país, al tener la mayor diferencia entre sueldos de hombres y mujeres de toda España. Una asturiana debe trabajar un año y ochenta días para ganar lo que un asturiano, en su mismo nivel, gana en un año.

Castaño no dudó en reclamar la creación de una concejalía de Igualdad, área que en las dos últimas legislaturas, encabezadas por Foro, ha estado en manos de la Alcaldía, ocupada por Carmen Moriyón, hoy candidata a la Presidencia regional. Para la concejala de IU, la concejalía servirá para «visibilizar, coordinar, transversalizar y supervisar las políticas municipales de género».