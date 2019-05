La movilidad y la lucha contra la contaminación enfrentan a los candidatos a la Alcaldía Alberto López-Asenjo (PP), Yolanda Huergo (Podemos-Equo), José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos), Aurelio Martín (IU), Ana González (PSOE) y Álvaro Muñiz (Foro), junto al director de la Fundación Mar de Niebla, Héctor Colunga, durante el turno de intervenciones por parte de los colectivos sociales. / PALOMA UCHA Los líderes políticos discrepan sobre qué planes aplicar ante los principales problemas de la ciudad, en un debate en Mar de Niebla PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 7 mayo 2019, 01:11

El primer asalto entre los principales candidatos a la Alcaldía se desarrolló más como una presentación del combate político que se presume que como un intercambio de golpes propiamente dicho. Excepto por aspectos de confrontación evidente, caso de cambios en la movilidad y la gestión de la lucha contra la contaminación, los futuribles a presidir el salón de plenos jugaron a un 'catenaccio' que les permitiese salir de la sede de la Fundación Mar de Niebla con la seguridad de no haber pisado ningún charco que pueda enturbiar la campaña.

Durante una hora, Álvaro Muñiz (Foro), Ana González (PSOE); Alberto López Asenjo (PP), Yolanda Huergo (Podemos-Equo), Aurelio Martín (IU) y José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos) escucharon las propuestas de representantes de diferentes colectivos sociales de la ciudad, quienes fueron proyectando, a micrófono abierto, medidas con vistas al próximo mandato. Los grupos de infancia y adolescencia de Mar de Niebla, La Rapazada, los participantes del programa Joven Ocúpate, La Ofi, Sigma, representantes del Programa de acompañamiento al empleo, el club social de Mar de Niebla, el proyecto Eslabón y el Centro de Iniciativas Solidarias y Empleo centraron sus demandas en aspectos como la seguridad en las calles, mejoras en la movilidad sostenible, atención a jóvenes y personas mayores e intensificar la lucha contra la contaminación, especialmente presente en el día a día de la zona oeste de la ciudad (en la cual se agrupan estos colectivos).

Para dar respuesta a esa inmensa batería de propuestas cada candidato dispuso de tres minutos que, pese a lo escaso, sirvieron para sentar las bases de cara a la carrera electoral con meta fijada en los comicios del próximo 26 de mayo. «No podemos caer en falacias. Todo el mundo habla de que hay que ir en bicicleta, pero hay gente que no usa la bicicleta. Hay que buscar un equilibrio y ser consecuentes. Entre lo ideal y lo posible, nos quedamos con lo segundo», manifestó el candidato de Foro Álvaro Muñiz. En este sentido, el control que se aplique a la industria se adivina como un factor diferencial en la gestión. «No vamos a negociar con la salud, pero tampoco vamos a olvidarnos del empleo», aseveró el candidato de Foro, quien tiró de historial a la hora de tratar sobre juventud. «El que me conoce sabe que siempre he apostado por crear espacios para los jóvenes», afirmó. Fue precisamente Muñiz el que mejor definió el latir de las próximas elecciones. «Todos creemos en las mismas propuestas. La diferencia estará en la forma de afrontarlas».

Cumplir la normativa

Si Muñiz dejó entrever su preocupación por las consecuencias que sobre el empleo pueda tener un aumento del control a la industria, el candidato de Izquierda Unida, Aurelio Martín, que apeló a un Gijón «más gamberro e inconformista», fue bastante menos concesivo. «Hasta ahora, los planes del aire han sido poco menos que un cuento. Necesitamos medidas que sean de obligado cumplimiento para las industrias. Si no se cumple con la normativa de emisiones, no se concede la autorización ambiental que permite producir. Eso es clave», afirmó al tiempo que consideraba «básico» que Arcelor acometa la prometida reforma del sínter A, principal foco de polución industrial en la ciudad.

Pese al evidente aviso a las empresas, Martín también dejó algún apunte a la ciudadanía. «Bajar los niveles de contaminación también es responsabilidad de los ciudadanos. No puede ser que para ir a cien metros cojamos el coche», reivindicó al tiempo que reconocía la necesidad de un transporte público «más eficaz y económico».

De forma fortuita, cada candidato fue abordando cada uno de los temas lanzados por los colectivos. La consciencia sobre el abandono de la juventud que evidenciaron los colectivos en sus palabras fue uno de los puntos sobre los que llamó la atención Ana González, candidata del PSOE. «Es evidente que se sienten negativamente estereotipados», coincidió. Para frenar esta sensación, la socialista considera vital que las políticas referentes a infancia y juventud sean determinadas por el departamento de Educación, y no por Servicios Sociales. «Es lo lógico. Otra cosa es que algunos niños precisen de intervenciones concretas. Ahí sí tiene sentido que se encargue Servicios Sociales», explicó sobre el cambio de competencias que plantea.

Tampoco quiso ceder la palabra González sin hacer un guiño a los colectivos presentes. «Una sociedad civil empoderada mejora la calidad de vida del barrio. La participación es clave», destacó.

Políticas para mayores

El candidato del PP a la Alcaldía, Alberto López-Asenjo, quiso enfocar sus tres minutos de intervención a las políticas dirigidas hacia la población mayor y los cambios que precisa la ciudad para aumentar la seguridad en sus calles, un aspecto en el que se ha mejorado durante el último mandato, pero para el que los colectivos piden más avances. «Barajamos la creación de una concejalía de Mayores a través de la que plantear propuestas como un voluntariado que por medio de incentivos apoye y acompañe a las personas de edad avanzada», aseguró el popular, quien también considera necesario reforzar la apuesta por las nuevas tecnologías y la ansiada metamorfosis a ciudad inteligente. «Hay aplicaciones con las que el ciudadano controla, a través del teléfono, la intensidad de la luz en las calles», explicó sobre la que puede ser una de sus propuestas estrella de cara a las elecciones.

En el caso de Podemos-Equo, que en lo que a políticas sociales se refiere jugaba ayer en casa, su candidata, Yolanda Huergo, reivindicó la necesidad de mejorar los barrios y la dignidad de sus habitantes para construir una ciudad más equilibrada. «Tomo nota de todo lo que aquí se ha dicho. La mayoría son cosas de sentido común. No quiero comprometerme a cosas que no puedo cumplir, pero por mi parte tenéis el compromiso de que voy a seguir escuchándoos», afirmó.

En Ciudadanos, que ya ultima su programa de cara al 26M, su candidato, José Carlos Fernández Sarasola centró buena parte de su discurso en reivindicar un Plan de Movilidad del que Gijón continúa careciendo. «Es clave su aprobación, a parte de que es a lo que obliga la ley», consideró sobre un plan que sentará las bases de las normativas de circulación y estructurará el futuro de algunos barrios, incluido el centro.

El PSOE aboga por potenciar El Musel

La candidata socialista, Ana González, defendió ayer la importancia de potenciar El Musel como elemento dinamizador económico de la ciudad. González, tras reunirse con el equipo directivo del Puerto gijonés, celebró que se esté ultimando la activación de la regasificadora para almacenar gas líquido y que a lo largo de 2020 esté previsto la reanudación de la autopista del mar por Balearia.

El PP defiende la Milla Tecnológica Marina

Alberto López-Asenjo, candidato del PP a la Alcaldía, aseguró ayer que «la mejor manera de asentar talento es apostando por la innovación». Tras visitar las instalaciones de la Fundación Idonial, López-Asenjo abogó también por «ampliar y desarrollar la Milla Tecnológica Marina para poder atraer otra serie de proyectos e ideas que están en el ámbito internacional de la excelencia».

Podemos-Equo contra las agresiones sexistas

La coalición Podemos-Equo celebró ayer la continuidad del Punto Lila contra las agresiones sexistas, iniciativa del grupo municipal de Xixón Sí Puede, que volverá este verano coincidiendo con la hoguera de San Xuan. Su candidata, Yolanda Huergo, defendió no obstante la necesidad de incrementar las medidas e implementar recursos para prevenir y educar.

Debate electoral, en el Teatro Jovellanos

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón está organizando un debate electoral, de cara a los comicios de la ciudad, con el que pretende «seguir aportando desde la sociedad civil espacios de debate, reflexión y opinión que sirvan para construir un modelo de futuro». Será un acto «abierto y público», en el Teatro Jovellanos, el 22 de mayo.