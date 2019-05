«No hace falta gastar más. Se deben dar mejores servicios con menos gasto» 01:04 El candidato de Foro, Álvaro Muñiz, en su atril antes de empezar el debate. / ARNALDO GARCÍA Álvaro Muñiz aspira a «gestionar» los recursos sin subir impuestos para que el municipio «siga funcionando» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 15 mayo 2019, 03:56

«No hace falta gastar más». Hasta en cuatro ocasiones hizo referencia el candidato de Foro, Álvaro Muñiz, a la política fiscal y económica del equipo de gobierno de Carmen Moriyón durante los pasados ocho años. Una gestión que, tal y como ejemplificó mostrando el único gráfico que se exhibió durante el debate, «permitió crecer en ingresos».

En sus intervenciones, Muñiz se reivindicó como el gestor que Gijón necesita para «seguir funcionando». Lo hizo cuando se tocó la renta social, cuando se habló de invertir en educación y no salió al paso de las acusaciones de sus contrincantes ni siquiera cuando Aurelio Martín le reprochó no haber llevado el dato del aumento del gasto corriente o el informe de la interventora «que advierte que ingresos corrientes y gastos cada vez se están equiparando más». A las críticas de Ana González sobre la no ejecución del 40% de las inversiones comprometidas únicamente respondió: «El problema no es gastar más o menos, sino gastar mejor. No es prometer para que otros paguen diferidamente». Amortizar la deuda, dijo, permitirá «atender las inversiones necesarias».

Frente a las propuestas de las formaciones de izquierdas, que hablaron de aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos, el aspirante de Foro se mantuvo firme en la defensa de la bajada de impuestos y la congelación de las tasas de su antecesora. «Hemos hablado de los grandes problemas de Gijón, como la regasificadora, la ZALIA, la 'Plantona' o los sobrecostes del Musel, y, en definitiva ¿qué es lo que estamos planteando?», se preguntó durante su alocución final.

«Más impuestos para seguir pagando obras faraónicas». Su partido, por el contrario, entiende «que se deben dar mejores servicios con menos gasto». «Queremos gestionar adecuadamente para que eso se consiga», prometió Muñiz, para quien la ciudad «funciona» y se enfrenta al reto de «seguir creciendo».

«Nací en Gijón, crecí en Gijón, desarrollé mi actividad en Gijón y conozco Gijón», resaltó el cabeza de lista de Foro, quien se mostró «preocupado» por convertir su ciudad en «referente» en cuanto a medio ambiente, la sostenibilidad y el empleo. Enlazó todos estos conceptos en una posible concejalía de Sostenibilidad y Desarrollo Empresarial y utilizó más de una intervención para remarcar la disponibilidad de suelo industrial, acompañados de servicios de calidad más allá de simples «praos», en el municipio.

«Talento, talento y talento» es la política educativa del candidato para «crear a los líderes del futuro» y construir «una ciudad de la que la gente no quiera marchar y a la que quieran regresar». En la que se coloque a la mujer «en el centro del talento», se prime «la cultura del esfuerzo» y se busquen recorridos para facilitar la «emancipación, inclusión y empleabilidad». Con un turismo «ya desestacionalizado» que envidian otras ciudades de la región y en la que se pueda disfrutar de una playa cuyas aguas «son excelentes» salvo «en momentos puntuales».