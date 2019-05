Una firma «infantil» para una mujer «responsable» Jueves, 16 mayo 2019, 03:23

«Es superinfantil», ríe tras plasmar una firma que «no sé ni lo que puede significar, porque nunca he hecho un análisis grafológico. Si alguien la analiza y me cuenta algo, encantada». Ella se define como una persona «responsable y dialogante», a lo que añade como cualidad ser «empática, a veces demasiado». También se reconoce «tímida». Su rúbrica de enormes letras «y cada vez más garabatos» la mantiene desde que tiene memoria. «E intenté cambiarla, porque para firmar informes siempre me pareció demasiado infantil (trabaja como funcionaria en el área de Urbanismo de Siero). Hasta practiqué y entrené otra, pero al final siempre vuelvo a la misma. Y lo único que cambia es que cada vez es más grande».