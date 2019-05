El gestor que reivindica Gijón como ciudad 'top' Infancia. Con unos diez años, en el parque de Isabel la Católica. Álvaro Muñiz, candidato de Foro, prima el trabajo en equipo y tiene en su bagaje la consolidación de la Feria MARCOS MORO Viernes, 24 mayo 2019, 02:50

Álvaro Muñiz acumula cuatro décadas de experiencia como gestor en el mundo empresarial de Gijón. En la Cámara de Comercio, donde empezó a trabajar con 21 años «para estar dos semanas» y se jubiló con 65 el pasado 31 de enero, ha dejado una huella indeleble. Allí fue administrativo, subdirector de coordinación, director adjunto y, de 2000 a 2018, director. «Viví más en la Feria que en mi propia casa», admite. En su haber está la continuidad que dio como director de la Feria de Muestras al proyecto de Luis Adaro Ruiz-Falcó y Pedro García-Rendueles. Conservó lo que ya estaba y lo consolidó. Además, fue artífice de la diversificación del recinto ferial con 'inventos' como los congresos, Mercaplana, Agropec o Normueble.

Gijonés de nacimiento y vocación, que ha vivido siempre en el barrio de La Arena, atribuye a sus firmes convicciones sobre lo que debe ser el compromiso social su decisión de haber dado el salto a la política y acabar liderando el proyecto local de Foro, con el que aspira a ser alcalde. También ha pesado mucho que ha visto en este nuevo reto «la posibilidad de devolver a Gijón una mínima parte de lo que me ha dado durante toda la vida, que es lo menos que debe hacer alguien agradecido». Un Gijón que se precia de conocer y entender su idiosincrasia tras pasear por sus calles durante 65 años. Un Gijón que no se cansa de calificar como de ciudad 'top' en España y Europa.

La intrahistoria de su fichaje por Foro asegura que «fue cuestión de un café» a finales de agosto del pasado año. «Cuando se rumoreó que yo iba a concurrir por otro partido, Carmen Moriyón me llamó y me dijo que sabía que estaba solicitado y que no quería quedarse sin cita. Yo le respondí que no iba a salir a bailar con nadie antes que con ella. Y así ha sido. Cuando me dijeron varias personas de Foro entre las que estaba Jesús Martínez Salvador, que consideraban que yo podía aportar algo al proyecto, no tuve dudas», relata.

Reconoce que el principal activo que tiene para ofrecer a los gijoneses es, sin duda, su experiencia en la gestión. «Haber sido tantos años director de la Feria, que es como una ciudad en miniatura, y no tan miniatura, te da una visión muy buena en la gestión de recursos, de personas, de espacios... Sin experiencia uno va a ciegas», explica. Quienes han trabajado con él dicen que es ágil a la contra y sabe reaccionar ante los imprevistos.

Persona de talante liberal, amable, comprensiva, tímida y discreta, prima el trabajo en equipo y se siente una parte más de un engranaje perfectamente engrasado. Primero en la Cámara de Comercio y ahora como cabeza de lista sucesor de Carmen Moriyón. «No vengo aquí a ser ninguna estrella ni a regalarle el oído a nadie», repite.

Considera que «actualmente vivimos en un país intolerante y sectario» y por eso rescata la filosofía de Gandhi y tiene como frase de cabecera su pensamiento de que «la ira y la intolerancia son los enemigos del saber y el correcto entendimiento». Defiende, además, que en «esta vida hay que tener clase hasta para decir tacos».

Casado desde 1981 y padre de dos hijos, es un apasionado del motor. Subirse a una moto le proporciona desde joven «sensación de libertad». Es vicepresidente del Ateneo Jovellanos, entidad de la que fue presidente, y recibió en 2017 el premio Gijonés del Año por su trayectoria profesional en la Feria.

Afirma que hasta el momento no se ha dado de bruces con el lado desagradecido de la política. «Si existe, yo no lo he conocido. Hasta ahora solo me he encontrado con gente muy preparada y con una ilusión tremenda por aportar al futuro de la ciudad», señala.