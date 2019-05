Un hombre «abierto» y esperanzado, «firme en sus decisiones» Jueves, 16 mayo 2019, 03:23

A Alberto López-Asenjo suelen decirle, muy a menudo, que es «una persona abierta y con esperanza». Además, él mismo se considera «muy firme en sus decisiones». Y esas son las características principales que el candidato del Partido Popular aprecia en su detallada firma. Aunque no tarda en profundizar en su análisis: «Si te das cuenta, no hago un círculo cerrado, lo que quiere decir que no estoy demasiado centrado en mí mismo. Y hago los trazos hacia arriba. Creo que eso significa esperanza». Es consciente de lo elaborado de su rúbrica. Lo explica: «Cuando firmas muchos documentos y visados es recomendable tener una firma larga y con elementos característicos para evitar que te falsifiquen».