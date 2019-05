Partido Popular López-Asenjo, dispuesto a pactar con cualquier formación que apueste por el dinamismo de Gijón López-Asenjo, en un desayuno informativo en Gijón. / LUIS SANTIAGO El candidato del PP a la alcaldía de Gijón asegura que pone «líneas rojas al inmoviismo» EUROPA PRESS Martes, 14 mayo 2019, 18:11

El candidato del PP a la Alcaldía de Gijón, Alberto López-Asenjo, se ha mostrado este martes dispuesto a pactar con con cualquier formación que apueste por el dinamismo de la ciudad, la capacidad empresarial, el desarrollo o, entre otras cosas, por quien quiera un municipio más sostenible y «hasta con los del Oviedo», ha bromeado.

«Pongo líneas rojas al inmovilismo», ha dejado claro el candidato durante la presentación a los medios de comunicación de su programa electoral, en un hotel gijonés, acompañado de algunos miembros de su candidatura; Ángeles Pumariega, Germán Heredia, Ángeles Fernández-Ahúja y Rodrigo Pintueles. López-Asenjo, asimismo, ha asegurado que el escenario de resultado electoral no tiene «nada que ver» con la imagen que se está dando, sino más favorable para el PP. Es por ello, que no concibe que puedan sacar solo tres concejales como tienen ahora, pero si no ganan, van a trabajar desde la oposición, saquen los que saquen.

En cuanto al programa, ha exhibido sus conocimientos sobre el funcionamiento de la Unión Europea y ha apostado por exprimir al máximo, desde el minuto cero, todos los fondos europeos a los que se pueda optar para incrementar los recursos disponibles de la ciudad y para, por ejemplo, potenciar la creación de un campus de excelencia marítima. De hecho, dentro del decálogo de medidas está el impulsar el aprovechamiento de las fuerzas marinas ligadas a las energías renovables y favorecer plataformas de emprendimiento. Como ejemplo ha dado el de una empresa que fabrica gafas a base botellas de agua recicladas, con los que quiere buscar vías de colaboración para ello. Ha incidido, en este caso, en que ahora hay casi 150 millones de toneladas de plástico en el agua y propuestas como esta permitiría crear empleo y reducir los efectos de la contaminación paralelamente. En cuanto al campus de excelencia, ha remarcado la oportunidad que supone la previsión de crecimiento de grandes cruceros, que precisarán de profesionales formados. También ha opinado que Gijón se merece tener una estación de recepción de pasajeros.

Complemento de Renta Familiar

Referente a un punto que es objeto de controversia entre partidos, López-Asenjo no aboga por suprimir la Renta Social municipal, sino por convertirla en un complemento de renta familiar a la espera de ver cómo funcionan otras medidas de apoyo e inserción. Por otro lado, se ha propuesto convertir Gijón en referente deportivo en el Norte de España. Para ello, establecerían convenios de colaboración con diferentes clubes deportivos. E incluso ha hablado de fomentar la industria del deporte.

Como ejemplo, ha citado la ecuestre, que suma un gran volumen de negocio y que en Asturias cuenta con siete ganaderías. Una industria que permite crear oficios y competencias profesionales nuevos. También ha aludido a la hipoterapia. Preguntado por la apuesta del rector de la Universidad, Santiago García, de que Mieres pueda ser sede única del Grado de Actividades Físicas y del Deporte, ha considerado que no es útil abrir estos debates ahora que se está hablando de crear el Área Metropolitana Central.

Dicho esto, ha apuntado que le recordaría al rector que en Gijón la Universidad recauda el 25 por ciento de las tasas y que debería primar qué modelo ofrece más posibilidades para el desarrollo de deportes náuticos y otros, «y no tanto edificios desocupados», ha apostillado. Asimismo, ha apostado por hacer una muy buena oferta y aumentar los grados y la tecnificación. Eso sí, el candidato del PP no ha visto problema a que la sede de estos estudios sea compartida.

Polo Empresarial

Otra de las apuestas de los 'populares' es la creación de un eje entre Universidad, la milla tecnológica y poner todas las infraestructuras de la ciudad en valor. De hecho, ha adelantado que este miércoles viaja a Madrid para hablar con empresarios que puedan estar interesados en hacer inversiones en Gijón. Ha abogado, además, por un nuevo diseño polígonos industriales y dotar a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) de las infraestructuras necesarias. Para López-Asenjo, asimismo, es necesario crear un ecosistema que favorezca la creación de empresas, para lo que crearía la oficina de gestión y planificación, además de proponer un pago a la carta de impuestos e ir reduciendo todos los que puedan «de una manera intensa», ha apuntado.

También ha apostado por intensificar la colaboración público-privada. Ha incidido en que muchas empresas están pendientes de ayudas públicas, cuando se puede acudir al Banco Europeo de Inversiones y otros fondos de capital riesgo. En otro orden de temas, ha visto fundamental propiciar una ciudad digital, con wifi gratuita e interconectar el mundo rural con el urbano, para ir erradicando la sensación de gijoneses de primera y de segunda, además de favorecer la formación en alfabetización digital.

El PP también quiere, dentro del ámbito de una ciudad inclusiva y abierta, trabajar en la diversidad. Para ello, crearán la Concejalía de Mayores, para luchar, por ejemplo, contra la soledad de estos, con voluntarios o incluso animales de compañía. Además, pretende reforzar todos los elementos de conciliación familiar y laboral y ahondar en el teletrabajo, así como habilitar más zonas par perros y que estos puedan ser un buen acompañamiento para personas con autismo, niños con alguna discapacidad, personas mayores e incluso mujeres que han sufrido violencia de género.

En cuanto a la ciudad de la excelencia, ha apostado por tener un Gijón con una calidad turística, museística y gastronómica que supere los estándares. En cuanto al Ayuntamiento, ha defendido la modernización de todos los procesos administrativos, a través de la citada oficina de gestión y planificación. En este punto, ha adelantado que se van a apoyar mucho en la declaración responsable para acortar plazos de puesta en marcha.

Respecto al Gijón sostenible, cree que se puede trabajar en muchos modelos como el alemán, a lo que ha recalcado que lo que no puede ser que no se recicle. López-Asenjo ha reconocido que falta una gran labor de divulgación, pero se puede empezar también con incentivos. Como ejemplo, ha apuntado a beneficios a través de entradas culturales a quien más recicle.

También ha visto necesario trabajar en el nuevo modelo de movilidad, aunque ha lamentado que el elaborado, que es muy buen ejemplo de consenso entre distintos colectivos y grupos municipales, no sirve y hay que empezar de nuevo, con lo que es previsible que se tarde un año más. De todas formas, ha visto en ello una oportunidad para incluir aspectos como el Plan de Vías y revisar el modelo de autobuses; como pueda ser establecer lanzaderas que unan pequeños puntos o pequeñas flotillas en el ámbito rural. Ha insistido, a este respecto, en potenciar el mundo rural, ya que hay que darles el mismo modelo de prestaciones.

Para López-Asenjo, asimismo, la juventud es clave en ese Gijón del futuro que planea. El candidato del PP quiere apoyar a la gente joven, como pueda ser con la financiación de hasta el 70 por ciento en pruebas de excelencia como pueda ser el First Certification. Asimismo, el PP ha destacado que hay muchas asociaciones, como Mar de Niebla, cuyo nivel de actuación es «muy encomiable» y ha abogado por establecer vías de colaboración.

Preguntado por el desarrollo de Naval Gijón, López-Asenjo ha visto precisa una oferta «ilusionante», como un centro de formación en red, y, en el caso de Mina La Camocha, potenciar a sociedad del conocimiento. Ha apostado, en general, por tecnologías medio-punta y la innovación. A su juicio, en este aspecto el Ayuntamiento no puede estorbar, hay que acompañar a los emprendedores y crear plataformas para la inversión.