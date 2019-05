«No veo al PSOE ganador. Percibo respeto por lo que ha dado Foro» Álvaro Muñiz, en 'La Lupa', de Canal 10, entrevistado por Juan Neira. / LUIS SANTIAGO Álvaro Muñiz reivindica en Canal 10 el legado de la era Moriyón y su intención de volcarse en la creación de empleo y la atracción de talento P. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 17 mayo 2019, 03:30

Mantener la eficacia y dar continuidad a una gestión cuya herencia está lejos de suponerle un problema. El candidato de Foro a la Alcaldía, Álvaro Muñiz, tiene clara la receta de cara a los próximos comicios del 26-M. «Somos el único municipio en el que se creó empleo, tenemos una ciudad limpia, culturalmente estable y con la menor deuda posible, para evitar estar hipotecados. A partir de ahí, hay que seguir creciendo», afirmó ayer durante una entrevista en el programa 'La Lupa', de Canal 10.

Prueba de ello son sus intenciones con respecto a la reducción del gasto, muy criticada por el resto de partidos. «Como mucho lo vamos a mantener y, de variarlo, será para bajarlo aún más», aseveró quien se propone para el próximo mandato aumentar la creación de empleo, una de las principales necesidades señaladas en la ciudad y que Muñiz reconoció como «una preocupación importante». «El alcalde no puede dar trabajo, pero sí puede crear el clima propicio para ello», afirmó aludiendo a la inversión realizada en el Parque Tecnológico, la cual «ha conseguido duplicar el empleo».

Muy relacionada con la falta de empleo está la renta social, un servicio cuya eficacia se compromete a aumentar el candidato de Foro. «No podemos permitir que alguien pase hambre por falta de medios», afirmó contundente. Pese a que en este sentido entran en juego otras administraciones, Muñiz rehuyó cualquier tipo de excusa. «Si hay algo que puede ser bueno para Gijón hay que ir a por ello, no vale con decir que no es de nuestra competencia. Debemos jugar con la influencia, no solo con los medios», consideró.

Respecto a la contaminación, Muñiz insistió en la necesidad de hacer a la industria cumplir con la normativa, pero «sin pasarnos de frenada». «No hay que ser populistas ni tampoco atajar un problema creando otro nuevo», aseveró a la vez que volvía a sacar a relucir la gestión del gobierno de Carmen Moriyón en este asunto. «Foro ha comprado una estación móvil y ha encargado un estudio para conocer la situación real», insistió.

Otro de los grandes objetivos de Álvaro Muñiz es la atracción de talento y la capacidad de conservar el local. «Es evidente que necesitamos talento, y también atraerlo de fuera», afirmó en relación al grado de Deporte, por el que Gijón pelea con Mieres como futura sede. «Creemos que Gijón cumple todas las condiciones necesarias. Para nosotros la Universidad es vital y tenemos intención de buscar más grados», confirmó.

Como no puede ser de otra manera, Muñiz confía en sus posibilidades y no considera que ningún partido tenga asegurada la victoria. «No veo al PSOE ganador. Percibo mucho respeto por lo que ha dado Foro a Gijón», afirmó. Acto seguido, preguntado por los posibles pactos que puedan tener lugar tras las elecciones, el exdirector de la Feria de Muestras afirmó tener buena relación con todos los candidatos. «Las diferencias ideológicas no tienen por qué suponer un problema a la hora de alcanzar acuerdos. Lo demostró Moriyón, que logró asentar un gobierno en minoría», recordó.