El nefrólogo que da el salto a la política local 2015. En su despacho en el hospital de Arriondas, donde ejerce su profesión. Fernando Tejada vive en Oviedo y trabaja en el hospital de Arriondas SANDRA S. FERRERÍA Lunes, 20 mayo 2019, 03:42

Amante del esquí y médico de profesión, Fernando Tejada da ahora el salto a la política «para convertir a Oviedo en el motor de Asturias». El presidente de Foro Oviedo y candidato a la Alcaldía es ovetense, de la quinta del 65. Se crió con sus padres, Fernando y Gloria, en lo que en un futuro él quiere convertir en la 'Milla del conocimiento', la fábrica de armas de La Vega. Estudió en el colegio Loyola, así que en su memoria tiene bien grabada la calle General Elorza y el Naranco. «Cuando mis amigos venían a casa alucinaban con el recinto de La Vega y los controles de seguridad para pasar. Era un parque en mitad de la ciudad», recuerda.

Su amor por el deporte comenzó desde bien pequeño, cuando entró en el equipo de baloncesto, filial del Club Baloncesto Oviedo. También perteneció al equipo de rugby.

Lugar de nacimiento Oviedo. Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1965. Trayectoria Licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo. Es nefrólogo y trabaja en el hospital de Arriondas desde 1997. Desde el 30 de marzo es el presidente de Foro Oviedo y candidato a la Alcaldía de Oviedo.

Los años pasaron y Tejada cambió el colegio Loyola por la facultad de Medicina de El Cristo. Una carrera en la que entró por vocación. A la hora de especializarse eligió la Nefrología, una rama que le pareció «compleja e interesante». También influyó en su decisión que en aquella época se comenzara a trabajar con trasplantes.

En su época de estudiante, concretamente cuando cursaba tercero de Medicina, en el año 1985, se trasladó durante un mes a Sarajevo en un intercambio: «Cuando estalló la guerra ver cómo destruyen una ciudad en la que viviste, y donde conocías a la gente, fue algo duro; es algo que todavía recuerdo»,.

El líder de Foro en Oviedo reconoce ser un apasionado de su trabajo. Por ello no le importa recorrer 130 kilómetros diariamente desde Oviedo, donde reside, hasta el hospital de Arriondas, donde trabaja desde el año 1997. En el ámbito profesional, Tejada fue desde 2004 hasta 2010 director de Atención Especializada de la Comunidad de Aragón y gerente del Sector 1.

Padre de tres hijos, Carlos de 21 años, Pablo de 20, y María de 16, comparte con ellos su amor por el deporte y por la Medicina. Los dos mayores ya están estudiando la misma carrera que su padre, algo que la tercera tiene en mente. Con ellos practica el esquí siempre que pueden.

El 30 de marzo fue nombrado presidente de Foro Oviedo, y por consiguiente candidato a la Alcaldía. Estar en puestos relacionados con los servicios públicos encendió su curiosidad. Luego llegó el proyecto de Carmen Moriyón «y decidí dar el paso».

Entre sus aficiones se encuentra salir a correr -no es raro verlo en invierno por Fitoria-, la pista Filandesa, o el parque de Invierno; el cine de los años cincuenta y sesenta protagonizado por Audrey Hepburn; leer novela negra - recomienda al escritor ovetense Ignacio del Valle-; o escuchar rock, «donde esté Nirvana que se quite todo lo demás». Ser un cocinitas -«el marmitaco lo bordo»- y ser el manitas «de confianza de mis amigos o familia» son algunas de las cosas que sigue manteniendo en plena campaña electoral. Su bar favorito es el Clic y un lugar para perderse el Naranco. Si no hubiese sido médico habría sido ingeniero, y si le dan a elegir entre carbayón o moscovita se queda con el primero.

Sus amigos de la infancia reconocen que fue una sorpresa su candidatura. Le definen como «un fenómeno de la naturaleza», inteligente, con mucha capacidad y experiencia de gestión, «y con moral de combate». «En 100 metros les saca al resto de los candidatos 10, pero en 1.500 les sacaría una vuelta», aseguran aplicando el deporte a la política. La disciplina y el sentido del humor son los dos caracteres que mejor le definen.