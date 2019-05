«Mi obsesión es que la gente retorne a Oviedo y crear empleo» Alfredo Canteli, candidato del PP a la Alcaldía, en el Campo de San Francisco . / ÁLEX PIÑA Alfredo Canteli | Candidato del PP a la Alcaldía de Oviedo «Me presenté para ganar las elecciones, pero si hay que estar en la oposición porque los ciudadanos te colocan estaré allí; no me iré», sostiene el popular SUSANA NEIRA OVIEDO. Domingo, 19 mayo 2019, 05:22

Casi cinco meses han pasado desde que Alfredo Canteli (Teverga, 1946) recibió una llamada de Génova y decidió embarcarse, bajo el paraguas de un PP que reconoce «no está en su mejor momento», en una aventura que otras veces había rechazado: el salto, como en su día dio Luis Riera, de la presidencia del Centro Asturiano a la Alcaldía. Si desde el Naranco sentía que Oviedo estaba «triste», tras patear barrios y la zona rural lo ve «mucho peor». Posa en el Campo de San Francisco, donde señala varios desperfectos, y la entrevista transcurre en el hall del hotel de la Reconquista. Destaca que no es político -no va como independiente-, pero ha aprendido rápido a colocar en su discurso las líneas maestras de su proyecto para la capital: más iluminación y limpieza, aumentar el empleo y el consumo, potenciar el turismo...

-Se define más como un gestor que como un político. Demostró su valía en la banca y en el Centro Asturiano pero... ¿cómo lo traslada a la política?

-Vengo de la banca, que es gestión pura y dura, y al Centro Asturiano le di estructura de empresa, de ahí que hubiera funcionado tan bien. No es tan fácil pero se puede hacer política empresarial, pensando que los clientes más importantes son los ciudadanos y que todo sea en su beneficio.

-Pretende reactivar Oviedo en 180 días. Si algo dicen quienes han ocupado puestos en la administración es que todo es desesperadamente lento.

-No puedo cambiar la administración pero sí intentar agilizarla al máximo y que las mejoras se vean muy pronto.

-¿Qué cambia de la panorámica que le ofrecía el municipio desde el Centro Asturiano a la imagen que tiene ahora, tras haberlo recorrido?

-Muchas carencias. Vas a la zona rural y todos tienen problemas de wifi, de desbroce, los caminos, las conexiones... Pequeñas cosas que para la zona rural, totalmente abandonada, son grandes. Y si te vas a Almaneces Industriales o Mercadín, de limpio tiene poco,...

-Su primera medida si es elegido alcalde será iluminar las calles de Oviedo, ¿las siguientes?

-En primer lugar, colocar lámparas led en todas las farolas y que Oviedo vuelva a ser una ciudad luminosa. Tampoco quiero locales cerrados ni baldosas rotas, ni cacas de perro, ni caminos sin desbrozar...

-¿Qué rebajas fiscales aplicaría para dinamizar la economía?

-Tenemos la obsesión de llenar Oviedo de gente y recuperar el empleo en la ciudad, pero no basta con abrir negocios, hay que incentivar que la gente retorne.

-¿Cómo se recuperan las 66.000 pernoctaciones perdidas?

-El turismo es muy importante. El Prerrománico está abandonado y el Camino de Santiago falto de señalización y limpieza. Para El Antiguo, que es precioso, daremos incentivos fiscales a la rehabilitación de vivienda, para que retorne el comercio, la artesanía, la moda... y tenemos un plan precioso de iluminación led. Y la hostelería, que tiene que ser decente y con terrazas. Vas a Pontevedra o Salamanca y es impresionante. Que el comercio sea de referencia en Asturias y los congresos, que para eso tenemos un magnífico Palacio. Aquí hubo uno de cuatrocientas personas, de fisioterapetuas, que intentaron hablar con el Ayuntamiento y al tercer intento se fueron a Gijón.

-¿Cómo se compatibilizan los incentivos fiscales y la bajada de impuestos con el mantenimiento del gasto social?

-Muy fácil, si logramos que la gente retorne a Oviedo la recaudación de impuestos sube y espero que eso lo compense. En el Centro Asturiano nunca subimos las cuotas y en cambio, hicimos muchas obras porque retornó el socio. Tenemos que conseguir que crezca el consumo, que esos locales cerrados vuelvan a abrir...

-El tripartito dice que eso solo se logra recortando, como en las becas de comedor.

-Las mejoraremos. No habrá nadie en Oviedo que no tenga dinero para comer y para subsistir. Todo el mundo que me conoce sabe que en ese aspecto no soy dudoso.

-Cambiando a urbanismo. ¿Cuál es su propuesta para Santullano?

-No me gusta hablar de Santullano y La Vega de forma separada. Lo primero será proteger el monumento prerrománico, que el plan actual no protege. Queremos conectar los barrios con una semisoterración de la entrada de Oviedo sin rotondas ni semáforos, generar miles de metros cuadrados para los ovetenses, con carriles bici, jardines... Un soterramiento que se puede prolongar.

-Y sin lago...

-Por supuesto.

-¿Y qué haría con La Vega?

-Lo que cedían, como la capilla, sería aislarlo del resto y tardaríamos cinco años en usarlo. Eso no lo veremos. Hay que retomar las negociaciones y buscar un punto de encuentro. Queremos que conviva una zona residencial, empresarial, de cultura y ocio, como en las ciudades modernas.

-En la parte alta está El Cristo, donde ha propuesto construir la Ciudad de la Justicia.

-Hace dieciocho años que se sabía que el hospital se iría y no se ha hecho nada. En estos últimos cuatro años tampoco. Aquello está abandonado y hay que exigir al Principado que lo mantenga. Los juzgados están desperdigados y a la judicatura y a los abogados les gusta esta idea. Oviedo necesita también más zonas deportivas, más residencias para mayores y estudiantes, un centro social y verde. Luego está la plaza de toros, que el equipo de gobierno tiene abandonada.

-¿Qué relación debe tener el Ayuntamiento con el Real Oviedo?

-Puedo asegurar que jugará la próxima temporada en un césped nuevo. En el tema de las marcas, el Ayuntamiento no debe hacer caja, que nos devuelvan el dinero para reinvertirlo en el mantenimiento, el arreglo de los accesos para habilitar una salida más... Los apoyaremos a muerte, espero que durante mi mandato llegue a Primera.

-El PP ha dicho no al área metropolitana.

-Es un 'no' pero no rotundo. Las áreas metropolitanas, que por cierto fracasaron en toda España, deben de ser exclusivamente con entidades locales y el Principado no pinta nada ahí. En el nivel de decisión, ahí participan los grupos municipales de todos los municipios y aporta lo mismo el que tiene diez concejales que el que tiene uno. A eso habrá que darle una vuelta. Oviedo tiene que estar donde beneficie a Oviedo y desde luego que no queremos el mal de Asturias, porque también sería el mal de Oviedo.

-¿Qué contenido debería de tener la ley de capitalidad?

-Es la capital guste o no. Lo que no queremos es que se nos ofenda y se nos aparte. El Principado pasó históricamente de Oviedo: para la Laboral hay cuatro millones de euros y para el Prerrománico 300.000 euros. Y hay incumplimientos eternos como la Ronda Norte, la ampliación del puente de Nicolás Soria, que ahora arranca con las elecciones aunque me lo creo poco, el pinchazo de la AS-II con la 'Y',...

-Si hay gobierno del PP en el Ayuntamiento y del PSOE en el Principado. ¿Teme que haya 'cerco a Oviedo'?

-Espero de corazón que no, vamos a ver quién gobierna y dialogaremos presida quien presida.

-Deme unas pinceladas de su modelo festivo.

-Hay que reorientar las fiestas y ser una referencia en circuitos de conciertos internacionales, que pasan por aquí pero no se queda ninguno.

Cuando logremos rehabilitar la plaza de toros tendremos un recinto definitivo. En tanto y cuando La Ería, funciona muy bien y volveremos.

-¿Cómo ve al resto de candidatos?

-Los veo preocupados. El otro día el de Ciudadanos afirmaba que si Alfredo Canteli no sacaba mayoría absoluta se iría. Lo que desea es que me vaya ahora; no le preocupa que me vaya después, que no me voy a ir. Él sabe que nunca ganará unas elecciones y tilda mi gestión de rancia pero él va a rebufo de nuestras propuestas, con una indefinición permanente que no sé si va o viene. Sí me gustaría que contestara si sus votos pueden servir para mantener a Wenceslao como alcalde.

-¿Cuáles serían los socios preferentes del PP?

-En este momento no me planteo ningún socio. Queremos tener un buen resultado y luego haremos todo lo que sea bueno para Oviedo.

-¿Se irá si no es ese resultado esperado?

-Ya dije que no.

-¿Se ve en la oposición?

-Me presenté para ganar las elecciones y si hay que estar en la oposición porque los ciudadanos te colocan estaré allí, no pasa nada.

-El batacazo del PP en las elecciones nacionales fue importante. Se comenta que hubo crisis... ¿Cómo le convencieron para quedarse?

-Fueron cinco meses casi y hay momentos mejores y peores. Crisis gorda ninguna, hay días con más gracia y otros con menos. En esta recta final estoy fuerte. Son habladurías.

-El PP, tras ese resultado, ha pasado de escorarse a la derecha a ir al centro. ¿Usted es de derecha mirando al centro o viceversa?

-Soy de centro claramente, siempre voté al PP. El partido desde luego que no está en su mejor momento y tiene que recuperar todo el esplendor que tuvo. Todos han tenido baches y me tocó a mí en este momento.

-¿Cuál es su referente político?

-Pablo Casado tiene un potencial tremendo, aunque es muy joven.

-¿Le afectan las disputas en el PP regional?

-A mí no, aunque tampoco me hicieron ningún favor. Solo espero que se olvide y solucione muy pronto.