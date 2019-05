Una 'WL', «práctica y simbólica», para Paquito Jueves, 16 mayo 2019, 03:27

Francisco Wenceslao López Martínez no recuerda «hace cuántos años» que usa esta rúbrica, «¿20?, ¿3? Probablemente, de la Universidad», explica. La firma, una 'WL', «pragmática, simple y simbólica», se salta su primer nombre, Paco, con el que aún le conocen «en El Rancho y, aún para los que me conocieron de niño, 'Paquito'». Al llegar a la Universidad, «se quedaron con el más sonoro» y empezó a ser Wences, por eso sitúa el origen de su rúbrica por entonces. «Quienes me conocen de Bachillerato, como Manolo Lafuente, aún me llaman Paco».