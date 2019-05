Una rúbrica reflejo de «transparencia y de calidad» Lunes, 13 mayo 2019, 03:55

Durante los años de mi adolescencia, firmaba como Fernando Tejada, con mi nombre y mi apellido, pero el paso del tiempo me ha enseñado a ser más pragmático, he aprendido a detectar lo que es importante y desechar lo superfluo. Me gusta dar soluciones eficaces a cada problema. Es algo que hago todos los días por mi trabajo, por mi vocación. Toda mi vida profesional he estado ayudando a las personas, buscando mejorar su calidad de vida y eso es lo que quiero hacer en el Ayuntamiento de Oviedo. En mi firma solo hay líneas rectas, no hay círculos, reflejo de transparencia y calidad. Creo en mis proyectos, en mis ideas, y por eso me reafirmo con un trazo subrayado.