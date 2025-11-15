Es un rostro conocido del cine y de la televisión, una de esas actrices que ha crecido en la pantalla. Aida Folch forma parte del ... elenco de 'Emergency Exit', película dirigida por Lluís Miñarro que compite en la sección oficial Albar del Festival de Cine de Gijón.

–Fue jurado del FICX.

–Sí, me encantó. Lo pasé genial, vimos un cine súper interesante y disfruté.

–Y ahora otra vez.

–Le tengo mucho cariño a este festival. No sé cuántas veces he venido. Gijón es casa, he vivido un poquito aquí y el cine del FICX es interesante. Es mi tipo.

–'Emergency Exit'. ¿Realismo mágico, surrealismo?

–Yo la definiría como surrealista filosófica. Todo es una locura, pero el mensaje es filosófico. Es un montón de gente que va de viaje hacia a la muerte y dentro de ese limbo en el que están cabe todo. Me pareció una película especial, porque es cero convencional, es muy libre, con un casting interesante y los actores buscamos experimentar y en este caso pude hacerlo. Es un experimento, como todas las películas de Miñarro. Yo hablé con él para preparar el papel y le dije ¿cómo se hace? Su respuesta fue: "Vamos a jugar".

–¿Le ha hecho reflexionar sobre la muerte?

–Sí, soy muy de filosofía. El amor y la muerte son los temazos de este mundo que no tienen respuestas. Pero, pese a hablar de la muerte, la película es gamberra, no es densa.

–Una peli coral. ¿Una gozada?

–Te resta presión. Cuando me dijeron el casting que había pensé 'tengo que estar aquí' por poder trabajar con personalidades icónicas' como Marisa Paredes, Emma Suárez, Albert Pla... Solo con mirarlos ya son interesantes. Lo malo es que no tuvimos la oportunidad de estar todos juntos en el rodaje.

–La magia del cine les lleva al mismo autobús.

–A veces hay que hacer trampas. El presupuesto, las agendas, todo marca. En este caso esta película la hemos hecho todos por gusto, por gamberros, por hacer lo que da sentido a nuestro trabajo, la libertad de equivocarnos y no caer en los convencionalismos de una narrativa cada vez más habitual y a veces aburrida y previsible.

–¿Con Marisa Paredes trabajó?

–La vi en el rodaje y en maquillaje, pero no actúe con ella. Marisa es la última diva, por su manera de ser y de entender el cine. Su bagaje, su presencia y su carácter imponen.

–¿En qué más proyectos anda?

–Este mes estreno una película de terror que se llama 'Historias de Halloween', estoy rodando otra y tengo tres por estrenar. Este ha sido un año bueno de cine. 'Each of us' es una película internacional que he hecho con cuatro directoras y cuatro protagonistas de distintos países y trata de un campo de concentración exclusivamente para mujeres y son cuatro historias que se entrelazan. No es una historia del Holocausto al uso, sino de mujeres que resistían, que se ayudaban para encontrar la luz. Tiene una mirada diferente, no se ve un nazi y es en blanco y negro. También he rodado 'Antes del amor', una comedia romántica, y ahora estoy con 'El gusto del cloro', una historia de amor onírica que sucede en Nueva York.

–No para.

–Esto va como va. Pero ahora ya estoy pensando qué haré en enero. Nunca se sabe.

–¿Cómo ha cambiado la ficción televisiva desde su 'Cuéntame'?

–Estamos en otro planeta. Todavía a veces tengo una cierta nostalgia de cómo era antes. Hay cosas que han mejorado y otras han empeorado.

–Explíquese.

–Cuando hice mi primera película en 2000 era más complejo, más caro, pero parecía que se tomaba el tiempo uno para hacer artesanía. Las películas se hacían con tiempo y presupuesto y todo estaba más cuidado. Ahora noto que la industria es más precaria, se hace más por menos. Lo que ha mejorado es que hay mucho más trabajo para todos aunque más precario. Que haya tantas plataformas es bueno también porque nos educa en ver historias de otros países, pero con la sobreexposición, la sobreinformación y que haya tantos proyectos, siento que no se cuida todo tanto.

–Calidad versus cantidad.

–Echo de menos cuando escuchabas un disco 500 veces. Ahora hay tanto que lo consumimos como pipas.

–También da visibilidad.

–No sé si me interesa. Yo quiero contar historias y me gusta lo íntimo, estudiar, hacer familia, todo lo que es frágil y artesanal.

–¿Si le pido un diagnóstico del cine español?

–Se están haciendo películas que me gustan mucho y tenemos directoras jóvenes muy buenas y que me interesan muchísimo. Espero que siga por ese camino.

–Citaba directoras. Se acaba de presentar el informe CIMA del acoso sexual en el audiovisual. ¿Usted cómo lo ha vivido?

–El otro día vi un documental sobre Natalie Portman y sus inicios con un personaje de Lolita y cómo ella después de aquello se matriculó en Harvard porque quería ser la lista, no un florero. Eso nos ha pasado a muchas. Yo empecé en el cine haciendo papeles de Lolita. Hoy es incomprensible cómo se puede sexualizar a menores de edad, pero entonces nos parecía normal. Obviamente dentro del cine, y en toda la sociedad, ha habido esa estructura y esa mirada. El machismo está en el cine y ha estado en muchas generaciones, esperemos que ahora con toda la información que tenemos y cómo hemos cambiado de paradigma empiece a evolucionar.

–¿Pero ve un cambio?

–Veo de todo. Hay mucha información, pero también mucha violencia y mucha sexualización. El sexo siempre ha vendido. Todo está hipersexualizado para vender y es una pena porque tenemos mucha presión las mujeres y un cacao mental bastante grande.