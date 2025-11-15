Amalia Ulman: «Esta película está hecha en Argentina con sensibilidad española»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

La cineasta argentino-española Amalia Ulman presentaba ayer a los medios 'Magic Farm' (2025), su segundo largometraje, con el que compite en la sección Retueyos del FICX.

Nacida en Buenos Aires, pero criada en Gijón, la ciudad que refleja en su aplaudida ópera prima 'El Planeta' (2021), desveló que su nueva película nació como idea cuando rodaba aquella al conocer lo que estaba sucediendo en su país natal con los cultivos extensivos de soja transgénica. Es uno de los asuntos que refleja en ella unido a la intervención en el modo de vida de las comunidades locales para monetizarlo como contenido digital 'friqui'. Preguntada al respecto de si había también ahí una reflexión crítica sobre el documental como género hoy, afirmó que «todo tipo de construcción cinematográfica es ficción en mayor o menor medida y el documental está siempre editado y hecho desde un punto de vista particular. Es evidente que puede modificar muchísimo la realidad». Y quiso poner el foco sobre todo en cómo «ahora se manipulan bastante las cosas para que tengan más likes».

Respecto a su anterior película, 'El Planeta', declaró que «está hecha en Gijón y es bastante española, pero con una sensibilidad argentina. En cambio 'Magic Farm' está rodada allá, pero tiene una sensibilidad más española». En ese sentido, su estética y la saturación del color que llevan sus imágenes, remite, tal y como confesó ante la prensa, «al cine español de los años 90, a pelis como 'Air bag' o 'El secreto de P. Tinto', también a los vídeos de 'skating' de esa época. Muchas de esas referencias son las que marcan el mapa visual de la película», apuntó. A esas referencias, quiso sumarles «cosas supercontemporáneas, como la edición en Tik Tok. Siempre me gustó del cine antiguo que no había reglas y era todo más experimental. Y me gusta la libertad de editar en internet, aunque para usar el móvil tenía al equipo en contra».

Honestidad

Sobre la ubicación de la historia en la Argentina rural aseguró que lo tuvo claro desde un principio para «ser honesta con mis propias experiencias y con lo que viví yo. Era muy importante para mí porque Argentina es muy pobre, hay un país que no tiene nada que ver con lo que nos muestra el 'one person' bonaerense. Lo que pasa es que la gente de esos lugares nunca tiene acceso al cine, únicamente lo tiene un grupo muy pequeño y muy privilegiado de gente». Ulman añadió que «hay mucho racismo en Argentina, donde las diferencias son enormes. Y los dos mundos no se mezclan nunca».

Temas

Festival Internacional de Cine de Gijón