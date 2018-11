Andra Guti: «El personaje de 'Alice T.' me ha hecho creer en mí misma» Andra Guti. / CAROLINA SANTOS La actriz rumana nacida en Valladolid da vida a una adolescente mentirosa compulsiva en la última película de Radu Muntean M. F. A. GIJÓN. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:32

Es su debut en pantalla. Da vida a una adolescente de 16 años, logró el papel en un casting en el que participaron 800 chicas con 17 y se metió en el pellejo de 'Alice T.', protagonista de la película homónima de Radu Muntean, cuando acababa de cumplir los 18. Ahora, con 19, esta chica hija de un oboísta rumano nacida en Valladolid (donde vivió hasta que a los siete años se fue a Rumanía), recorre el mundo hablando de un personaje difícil, complejo, que le hizo sacar de sí aspectos violentos.

Alice es una adolescente mentirosa compulsiva capaz de todo por llamar la atención, incluso de creerse sus propias mentiras. «Me presenté al casting y no sabía a lo que iba, no sabía quién era el director», advierte, antes de explicar que su primer contacto con Alice no fue hermoso. «Cuando leí el guion no me gustó, tampoco me gustó el director, pero poco a poco empecé a trabajar con él y a descubrir cosas en mí», rememora.

No cree que esa chica a la que da vida represente a toda una generación. Sí tiene algunos puntos comunes con otros jóvenes, pero llevados a un extremo que la aleja de sí misma y la mayoría. Para representarla tiñó su melena de rojo, un distintivo identitario muy fuerte para Alice, de la que se fue desprendiendo una vez finalizado el rodaje al tiempo que el color de la cabellera iba cambiando.

Este papel le ha traído en su estreno su primera alegría. Obtuvo el premio de interpretación en el Festival de Locarno y aún está feliz y sorprendida de su éxito. Pero, por el momento, no le ha abierto ninguna puerta más para seguir haciendo cine. Sí ha descubierto que quiere continuar en este mundo y su próximo destino será Londres, donde pretende realizar estudios de interpretación. «El premio y el personaje me han dado fuerza a mí misma, me ha hecho sentir y creer que puedo hacerlo bien», concluye.