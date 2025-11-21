Ángel Santos: «Me interesa el tipo de cine que vuelve una y otra vez a los mismos lugares y pistas»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:18 Comenta Compartir

El cineasta gallego Ángel Santos estrenaba ayer en la sección Albar su largometraje 'Así chegou a noite' y lo hizo arropado por el coguionista del filme, Pablo García Canga; el productor, Alfonso Zarauza, y el actor protagonista, Denís Gómez. Autor de 'Las altas presiones' (2014), en su encuentro con los medios comenzó refiriéndose a esos once años trancurridos entre ambos largos: «Es tan difícil hacer películas, tardas tanto, que se te pasa el tiempo. En el que yo tardé en hacer esta película ya habían hecho su discografía completa Los Beatles. Por eso me da un poco de susto hablar de madurez». En su caso, afirmó que «el tipo de cineastas que me interesan son esos que vuelven una y otra vez a los mismos lugares, las mismas pistas, incluso formalmente, más que aquellos que en su siguiente película no los reconoces. A mí no me gusta un interés ilimitado en cosas que me gustaría tratar, sino que vuelvo a comparaciones, a peticiones diferentes a los mismos lugares», reconoció.

En cuanto a la idea de la que nació esta película aseguró partir «de intuiciones que tienen que ver con espacios físicos. El que aparece aquí es el motor que me guía hacia dónde comenzar. Luego hay un personaje, inspirado en una persona real, un ceramista al que conocí que tenía ahí su taller y que me fascinó. Hay un espacio, un personaje, y buscas una narrativa donde desplegar esos elementos. Ahí es donde interviene ya García Canga. A partir de ahí va creciendo. Es un proceso largo», explicó.

El paisaje, el de las Rías Baixas donde se desarrolla toda la historia, tiene una singular relevancia en la película, como señaló su director: «Era importante para nosotros. Es un lugar que permite ser entrevisto a veces, aunque es delicado de tomar porque cambia mucho y eso lo hace también más sugerente. Para mí tenía que ver con eso, con este paisaje y con otro personaje, el de Andrea, que se podía apropiar de ese lugar. Eso también me interesaba».

El personaje del ceramista era para su intérprete, Denís Gómez, «muy parecido a mí. Y a priori parece fácil hacerlo, pero yo estoy más acostumbrado a tirar para fuera que para dentro. Fue algo más difícil aunque también más interesante», apuntó el actor.

El productor, Zarazúa, elogió a Santos: «Su cine es muy personal, elegante y complejamente sencillo. Es un orgullo implicarte en él», y afirmó que aunque «la industria pone palos a este tipo de cine y es difícil sacar adelante estas películas, son más necesarias que nunca».

