Aproximaciones a un cine poliédrico

Hay en el Hotel Asturias una habitación en la que se puede hablar de cine. Es la número 207, la que da título al corto documental que presenta Tito Montero en esta edición del FICX y por la que han pasado doce directores participantes en el festival para reflexionar en voz alta sobre las cuestiones que afectan al cine que sale de nuestra región.

Montero se pregunta y les pregunta sobre tres cuestiones tan difíciles como necesarias. ¿Qué papel juegan territorio y paisaje en tu cine, y Asturias como sujeto político/histórico y comunidad humana? ¿De qué manera influye la condición de clase en tus películas? ¿Puede existir una mirada cinematográfica asturiana al mundo y, de ser así, cómo es? Con estas premisas sobre un papel, «cada uno, solo en la estancia, decide cuándo empezar a grabar, cuándo cortar la toma y qué hacer durante el tiempo en el que la cámara está grabando», explica el director, que piensa en ‘cuartu 207_’ como una segunda parte de ‘Hotel Asturies’ (2019), de Ramón Lluís Bande, en el que él mismo participó.

Así, van pasando por su cámara los doce protagonistas y sus pensamientos, tan distintos como poliédricas son las aproximaciones a un cine que todavía no sabe dónde colocar la etiqueta de ‘asturiano’, porque «no va a existir nunca si no es frente a algo», arranca Javier Rebollo. «Como Oteiza pensaba, el cine puede existir sin tiempo, pero no puede existir sin espacio. Puede ser una ciudad, un lugar, el país o el universo». Piensa Howi Álvarez que es un cine «caduco», hecho para «nacer y morir en el mismo festival». «Llega noviembre y somos los mejores. Pero luego, ¿qué?», se pregunta.

La cuestión del territorio es común y transversal y todos ellos coinciden en su capacidad para narrar, para pensarse y para retratar las realidades que sobre él se suceden. «Busco esi planu del paisaxe que nun ye publicitariu y estractor, sinón acumulador de capes de llectura», expresa, por ejemplo, Pablo Casanueva. «Utilizo Asturies como suxetu políticu, hestóricu y como comunidá humana». La mirada de Antonio Llaneza cambió tras siete años fuera de la región, pero su interés coincide con el del su compañero: no quiere retratar Asturias «de manera que sea una publicidad», sino hacerlo desde otro punto de vista. Para Maryam Harandi, es el lugar donde encontró hogar, refugio e identidad. «No todos los lugares te inspiran tanto», comparte. «El paisaje de Asturias es mi set de filmación, no necesito buscar escenarios falsos porque aquí tengo todo. Incluso la fuerza bruta del mar y la lluvia, es todo lo que necesito». Diego Flórez, por su parte, lo ve como «un territoriu con munches coses que dicir y pocos recursos», así que tapa la cámara para que el espectador sienta el sonido, que le interesa para acceder «a lo más íntimo, y no solo de las personas, también de los espacios», dice. «El paisaje ye fundamental en el mi cine. Y aunque a veces nos olvidemos, suena».

Para Ana G. Argüelles, este territorio es una cuestión que «influye en cómo construimos la mirada y cómo construimos la identidad respecto a un lugar», pero es una identidad tan difícil de describir y condensar como absurdo sería meter en el mismo saco a todos los quesos que aquí se producen. O al menos, eso piensa Álex Galán. «No podemos pretender que todo el cine asturiano quepa en una etiqueta y que lo podamos clasificar. El arte nunca fue así», zanja.

Aparece Omar Tuero para aterrizar el tema del tejido audiovisual y sus necesidades, y para expresar un descontento: «Me pone de mal humor cuando llega un oportunista que diz que la luz de Asturies ye máxica», porque es la misma que en otros territorios, solo que allí «te piden un retorno. Y ye lo que deberíamos facer aquí también, exigir algo a cambio». Y quizá una forma de darle la vuelta a la industria sería, por ejemplo, dejar más espacio a las mujeres. Alicia Moncholí percibe que sí hay mujeres cineastas, «pero no se nos da la misma visibilidad». También ve necesario plantear cómo se van a integrar las nuevas tecnologías, así como que existan centros educativos para formar a los jóvenes desde lo artístico.

Hacer cine en Asturias «es hacerlo desde la guerrilla», dice Manuel García Postigo; «ser el hombre orquesta». La temática regional trasciende todo, y también lo hacen, para él, «la conciencia de clase y la memoria social y democrática». Sea como sea, «quiero que les mis películes sean un homenaxe sinceru a les lluches de los que vinieron primero», expresa Sergio Montero. Una ambición que bien podría resumir, si no la creación audiovisual, quizá sí la intención detrás de muchos de los proyectos que en nuestra tierra se conciben. O tal vez la cuestión se puede resumir a la manera de Ramón Lluís Bande: «Va tiempu que di cuenta y qu’acepte que la mio condición como asturianu marca de manera clara’l cine que faigo. De nun ser asturianu nun sé si faeria cine, y si lo ficiere, nun sería como’l que faigo».