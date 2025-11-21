Vicky Peña, Premio Comadre de Cine: «Las artes son ventanas al mundo que propician experiencias y hacen pensar» La veterana actriz recibe en la gala de clausura del Festival de Cine un galardón por toda su trayectoria

Vicky Peña lleva una vida entera entre las tablas y las pantallas. Actriz imprescindible del teatro y el audiovisual en España, esta tarde recoge en la gala de clausura del FICX en el Jovellanos el Premio Comadre de Cine. Antes, a las once y cuarto de la mañana, estará en la Escuela de Comercio para hablar de la trayectoria que la traído hasta aquí en un acto abierto al público.

–¿Cómo sienta ser Comadre de Cine?

–¡Qué bonito! ¿No? Me siento halagada y contenta.

–¿Son buenas comadres las actrices? ¿Desmiente el mito de los celos y los malos rollos?

–En la interpretación necesitas del otro. Estas cosas son como leyendas que a la gente le gusta creer, que hay celos, envidias, rivalidades... Alguna habrá, como en otros oficios, pero no, este es un mundo pequeñito que requiere colaboración.

–Tiene una trayectoria enorme en cine y teatro...

–En cine no tanto, pero he hecho películas con cierta relevancia y que han gustado.

–Le iba decir que cada vez hay más papeles para las mujeres maduras.

–Hay ahora mismo esta la polémica del edadismo en teatro y cine. Yo he de confesar que ha sido con mi llegada a esta edad que se habla de ello y no me había dado cuenta. No me voy a quejar, pero lo que sí me gustaría es que la voz de los mayores tenga mayor resonancia, y ahora no solo no la tiene sino que se menoscaba, cuando en otras sociedades o momentos el consejo del anciano ha sido algo muy apreciado. Ahora bien, ojalá hubiera más papeles de mujer madura, igual que ahora hay más directoras y está más presente la mirada de la mujer. Es necesario, pero en esto y en todo, también en la medicina por ejemplo. E igual que se escucha más la voz de la mujer en el cine estaría bien que se escuchara la de la mujer o el hombre mayor, que ha vivido.

–Se presentó hace poco el informe sobre la violencia sexual en el audiovisual. ¿Usted ha vivido alguna experiencia negativa?

–Yo no he sufrido violencia sexual ni en esta profesión ni en la vida tampoco. Siempre he sabido detectar individualmente y personalmente cuando había un abuso de poder y antes de que hubiera surgido la menor posibilidad de sentirme abucharada he mandado a la mierda a quien hiciera falta en voz alta y delante de varios para que hubiera testigos. Ya de muy jovencita mi madre me enseñó que si iba en el metro y un señor me tocaba el culo, primero le miraba, si no se retiraba, le decía algo y si no había respuesta, a la tercera le clavaba un alfiler que siempre llevaba conmigo. Y esto desde los quince años. Quizá he tenido suerte. Tampoco he sido sexualmente atractiva, no creo haber despertado los deseos más lascivos, pero me han buscado las cosquillas y si he tenido que decir que me dejen tranquila lo he hecho. Respeto a las que no hayan tenido la suerte, el carácter o arrojo de mandar a la mierda a quien hiciera falta. Creo que es un problema muy serio que debemos abordar individualmente. Hay que aprender a ser valientes. Y me parece bien que haya respuestas colectivas, pero primero individualmente.

–¿Cómo le cambia el chip trabajar para el audiovisual o para el teatro a la hora de componer el personaje?

–No tiene nada que ver. La idealización que tú te puedes hacer del personaje en el teatro la puedes desarrollar poco a poco y se va ajustando a lo que tú creías o no en los ensayos, puedes ir hacia el personaje o llevar el personaje hacia ti. En el audiovisual, ya sea cine o televisión, es todo rápido y te has de adaptar a lo que sea, la composición de lugar que tú te hayas hecho no tiene que ver con la que tiene el director en la cabeza o con mil cosas, siempre hay un factor que lo altera todo. Además, tu forma de producirte delante del público, cómo haces llegar la voz, eso te da un modo de hablar y moverte que en cine no puedes hacer, tienes que ser económico en gestos, en voz. Yo soy de la opinión de que es necesario que se entienda. Ahora hay una escuela del 'habla natural' y a mí me perturba porque no me entero de lo que dicen, necesito subtítulos. Es muy distinto trabajar para cámara y para escenario y hay que encontrar el foco.

–Lo suyo es la escena.

–Yo disfruto más en el escenario.

–Está con 'Todo pájaros', que ya se vio en el Jovellanos este año, ¿pero qué tiene en cartera?

–Tengo un recital de canciones de Steven Sondheim, una cosa pequeña pero muy bonita, muy comprometida porque cantarle siempre es un reto y un placer. Lo haremos seis intérpretes y dos músicos en un pequeño teatro de Barcelona, de mediados de diciembre a mediados de enero, y querríamos hacer gira. Tengo una película en verano de la que no puedo hablar, vamos a hacer una reposición de 'La tabernera del puerto' en Colombia y voy a hacer una ayudantía de movimiento escénico en una ópera que se va a hacer en Málaga. También tengo un texto que estoy intentando componer yo misma.

–No se aburre ni medio minuto.

–No, pero tengo muchos momentos de relax y de canguro, de ejercer de yaya feliz.

–¿Qué tiene este oficio que nunca nadie se quiere jubilar?

–Es que es muy enriquecedor. Yo me siento útil haciendo esto. Hay una cosa que me gusta de la vida y es contemplar cómo se van solapando las generaciones como olas en el mar y cómo somos tan parecidos, una cadena humana que nos reconocemos. Está tan claro que somos de una pasta, que es muy imperfecta, muy agresiva, tiene mucha violencia, mucho dolor encima. Somos muy mejorables, hay mucho sobre lo que reflexionar, y el teatro y el arte en general, la pintura y la música, consiguen estados de ánimo puros y ricos alejados de esta frustración. Son ventanas al mundo, no vamos a cambiarlo, pero podemos propiciar experiencias, hacer pensar. Reflexionar sobre uno mismo de un modo humanístico es bueno. En este oficio sentimos que estamos atendiendo, curando, puedes haber emocionado a alguien o desbloqueado un dolor y eso siempre es bonito.

–¿Una forma de resistencia ante los autoritarismos?

–Sí, siempre todas las artes han de estar en esa reflexión sobre estos elementos regresivos y machacantes del ser humano. Si la cultura es únicamente decorativa no basta. Ha de entretener, pero ha de dejarte clavadita una cosa de 'que me ha dicho que qué'.

