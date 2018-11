«El auge de la no ficción muestra un deseo de mayor autenticidad en el cine de hoy» Rainer Frimmel y Tizza Covi están estos días en Gijón para presentar su trabajo. / CAROLINA SANTOS Tizza Covi y Rainer Frimmel, Premio de Honor del FICX, desvelan las claves de su obra: «Tiempo y amistad con los protagonistas» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 18 noviembre 2018, 11:39

Su cine desbordante de realidad y humanidad se cuece a fuego lento. «Necesitamos tiempo y amistad con los protagonistas», confiesan la italiana Tizza Covi y el austriaco Rainer Frimmel, que han parido juntos cintas como 'Babooska', 'La Pivellina', 'The Shine of Day' y Mister Universo'. Todas esas cintas forman parte de una retrospectiva del FICX que acompaña y complementa el Premio de Honor que recibieron en la gala inaugural.

El suyo es un cine a mitad de camino entre la realidad y la ficción, que abraza todos esos híbridos amparados baja el epígrafe de no ficción, y que en su caso concreto ha mirado con especial interés y con ánimo documental al mundo del circo. «Es una metáfora de la sociedad, solo los grandes circos sobreviven, los pequeños no lo logran y malviven en la pobreza», relatan. Van aún más allá y hablan de su común fascinación por el circo antes de haberse conocido, ella en Roma y él en Viena, y como en ese universo dieron con esas historias pequeñas, humanas, con las que buscan hacer arte y no dinero. «Nuestra reflexión es sobre qué significa ser humano en estos días, queremos mostrar la humanidad y hacerlo desde el lado positivo».

Se manifiestan, toman posición, resuelven convertirse en cineastas de resistencia. Siempre fue así. Desde sus inicios, cuando la fotografía era su arma de trabajo y retratando el mundo del circo en Rusia e Italia descubrieron que las imágenes estáticas no eran suficiente, que precisaban del movimiento para contar más y mejor. Así llegaron al cine. Y sus historias fueron brotando. «Es como una matriaoska, de una película va surgiendo otra, aparece una idea, un personaje que nos lleva hacia la siguiente historia», apunta Rainer Frimmel. Y ella añade: «No somos buenos para la industria, hacemos nuestros trabajos como obras de arte, no nos interesa el dinero».

En Gijón estrenaron por vez primera en España una película, en Gijón se llevaron con 'La Pivellina' el premio a la Mejor Película del FICX, y aquí vuelven con una retrospectiva que les hace mirar atrás, observar «errores» en todo lo hecho, pero también saber que son parte de una forma de contar que tiene cada vez más adeptos. «El auge del cine de no ficción se debe a varias razones, una de ellas es que exige menos presupuesto para la producción, pero luego está el deseo de ver gente auténtica, historias auténticas, hoy que todo es tan ficticio y tan mentiroso en las redes sociales, pienso que hay un mayor deseo de autenticididad», concluye el realizador austriaco.

Ese gusto les ha llevado a crear de una manera muy sui géneris de trabajar. Sus historias nacen de una relación estrecha; escriben para personas conocidas, de quienes saben su pasado y sus ambiciones, y de esa forma es más fácil que ellos se sientan cómodos ante la cámara. Son actores no profesionales, porque en realidad son ellos mismos.

Ese es el modus operandi de una pareja que está estos días en Gijón tomándose un respiro de la edición de su próximo filme. Cambian de registro, de planeta. Dejan de lado el circo y se adentran en un documental, aún sin título, que se estrenará el próximo año y relata la historia de un crimen cometido en Viena en los años sesenta por el que fue condenado un hombre que luego resultó ser inocente y pagó con diez años de cárcel. Con paciencia y tiempo dieron con el protagonista y se prestó a formar parte de su nueva aventura.

Hay un proyecto con un músico de blues en cartera y todas las historias que puedan ir saliendo de las matriaoskas abiertas están ahí esperando, siempre con un denominador común: «En realidad yo nunca he sentido una fascinación por el circo, no por el gran circo perfecto, como tampoco la siento por el gran cine, con una gran dramaturgia, me interesa lo pequeño, eso es lo que genera la emoción verdadera».