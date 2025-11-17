M. F. Antuña Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Es larga y variada la filmografía de Manolo Solo, un actor imprescindible del audiovisual español, que ayer estrenaba en el FICX 'A la cara' y mañana será testigo de cómo ve la luz la serie 'Anatomía de un instante', de Alberto Rodríguez. Pedro, un tipo imbuido en la soledad y de un sinfín de problemas, es su personaje en la cinta de Javier Marco que compite en Albar.

–Este personaje es un viejo conocido, viene de un corto.

–Sí, pero no es el mismo. El cortometraje hablaba más del ciberabuso, los haters, la facilidad que se tiene para atacar a unos y otros, estaba más circunscrito a eso, no había unos condicionantes vitales demasiado desarrollados.

–O sea, que el personaje lo ha tenido que volver a hacer.

–Son dos personajes diferentes, uno es evolución del uno del otro. También es verdad que con los cambios de guion iba evolucionando continudamente y estaba deseando me lo dejaran quieto.

–¿Necesita saberlo todo el personaje?

–No, no, ni lo voy a contar todo, pero sí me hago preguntas y eso se hizo en el periodo final de ensayos para traerlo todo a tierra, para poder entender al personaje para poder defenderlo.

–¿Quién es Pedro?

–Una persona con problemas con la familia, con el alcohol, pero parece que está mejor que en otras épocas, ahora está rebotando del suelo, pero está muy perdido, solo y amargado.

–¿Cómo se lleva usted con las redes sociales?

–Me llevo. A veces las uso demasiado, a veces paro en seco y dejo de usarlas.

–¿Se ha visto alguna vez en situación de acoso?

–No tanto, pero sí me han insultado alguna vez, y aunque sea a través de unas palabras escritas en una pantalla, duele. Genera mucha impotencia y mucha rabia. Es muy desagradable. Lo que suelo hacer es bloquear. Pero nunca ha sido nada grave.

–La peli habla del acoso en redes y la soledad, ¿no cuál de los dos debates es más necesario?

–Yo creo que los dos, pero si en el corto era el tema más central, en el largo las redes y el refugiarse en el anonimato para hacer daño a terceros son la excusa para hablar de otras cosas. La película desarrolla cómo dos personas que a priori son antagónicas –una triunfadora absoluta y un supuestamente perdedor– y una de ellas ha insultado gravemente a la otra cómo pueden llegar a tener algo en común.

–Al final son muchos años con una misma historia, ¿se notó en el rodaje?

–Sí, es como una familia. El corto lo rodamos en 2019. Nos conocíamos, a mí me gustaba el trabajo de Belén y Javier, a Sonia la admiro y la quiero y hemos trabajado mucho juntos... Era trabajar en casa. Las condiciones fueron duras porque había solo cuatro semanas para rodar, aunque a favor jugaba que era una sola localización prácticamente, con lo cual era también claustrofóbico. Pero cuando trabajas con gente con la que humanamente te llevas bien... Sarna con gusto no pica.

–Es una peli de personajes y se ve mucha complicidad entre los dos protagonistas.

–Hubo muchos ajustes finales y mucho trabajo de mesa y eso ha sido importante.

–¿Su primera impresión tras el estreno cuál es?

–A mí me gustó, me quedé con dónde me llevaban los actores. En un primer visionado no puedo evitar ir a perseguir mis faltas, pero eso no me privó de disfrutarla. Entré en ella y me movió cosas. La película escrita es diferente a la que hemos rodado y a la que se puede ver.

–Se ha confesado guionista frustrado. ¿Cuándo va a escribir?

–Cuando me quite el miedo a fracasar.

–Está a punto de estrenar 'Anatomía de un instante', una serie esperadísima.

–Mañana se estrena, es una miniserie de cuatro capítulos de Alberto Rodríguez, sobre el golpe de estado del 23 F y hago de Manuel Gutiérrez Mellado, un personaje bastante potente y con muchas contradicciones con el que he disfrutado mucho.

–¿Y qué anda rodando?

–Estoy en Portugal. El año pasado estuve un mes rodando allí, este año voy por el tercero consecutivo de una producción portuguesa pero con actores europeos, en la que comparto protagonismo con Patrica López Arnaiz, basada en una trilogía de novelas de Coetzee, una distopía bastante extraña. Ahí estamos imbuidos y buceando en un mundo muy extraño.

–¿Cómo ve el audiovisual español?

–Ahora hay un boom del audiovisual, se produce mucho, se ha mejorado en muchos aspectos, pero a mí el carácter tan industrial, como espectador por lo menos, me satura, me sobrepasa y me interesa un porcentaje muy pequeño de lo que se hace. Se hace mucho pienso industrial para que todas la parrillas estén surtidas de contenidos para entretener y dar al espectador lo que se sabe que ha funcionado en una mezcla un poco distinta pero con los mismos ingredientes. Hay cosas pero están escondidas entre los produccos. Hay cine artístico, independiente, creativo, que no depende tanto del algoritmo, y que aporta emoción artística, pero está oculto entre toda la maraña.

–¿Se va a resituar?

–Eso creía yo, que las plataformas se iban a comer unas a otras y cada vez hay más.

–¿El cine sigue muy vivo?

–El cine nunca va a morir. Es imposible. Pasará momentos peores y mejores. Es momento para hacer películas o muy grandes o muy pequeñas.

