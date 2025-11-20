Caroline Deruas: «El cine de autor tiene un papel de resistencia ante la extrema derecha»

Es Caroline Deruas una veterana del FICX que vuelve a Gijón con 'Stereo Girls', una película que compite en Retueyos y Enfants Terribles, ... una cinta de luz y drama que es también una historia de amistad entre dos mujeres.

–¿Cómo se siente en el FICX?

–En familia, es la tercera o cuarta vez que vengo, conozco a Tito, a Alejandro, me siento en casa.

–¿Por qué quiso hacer una película tan luminosa y al tiempo tan dolorosa?

–Porque es la percepción de mi adolescencia y creo que refleja de manera general lo que es la adolescencia, es decir, los restos de la infancia, la vida despreocupada, y al tiempo el descubrimiento de la violencia de la condición humana.

–¿Cómo fue el rodaje de esas dos partes tan contrapuestas de la historia?

–Comenzamos con la alegre y luego pasamos a la oscura y dramática, que fue más difícil para todos, también para mí, porque es imposible evitar sentir todo lo que siente el personaje principal en el plató. Pero también fue una peli que se rodó con toda la energía que generaba el equipo, muy cohesionado y unido.

–La protagonista es su hija Lena Garrel.

–Estoy muy orgullosa de mi hija. Fue muy bonito y había una gran complicidad entre nosotras, muchas veces no necesitábamos ni hablar. Era la otra protagonista la que necesitaba más de mí que mi hija.

–Película de mujeres, dirigida por una mujer. ¿Los tiempos están cambiando?

–Sí, y lo necesitamos. Todas las películas desde que empecé a dirigir están protagonizadas por mujeres, pero hoy somos más conscientes de esa necesidad de que las mujeres tengan esa representación. Hacer este cine es un posicionamiento político y es ir más allá y ver qué tenemos todavía necesidad de demostrar y analizar como mujeres. En esta película, tenía ganas de mostrar la amistad entre mujeres por encima de la familia y otras relaciones, las protagonistas son dos heroínas de la amistad.

–¿Qué batallas faltan por librar?

–La batalla está todavía por hacerse, hay cosas que han cambiado pero faltan muchas más para llegar a la igualdad. Y no solo en el mundo del cine.

–Eso en Francia, un país privilegiado.

–Sí, efectivamente, eso es lo más increíble, que en un país tan privilegiado tengamos tanto por hacer. Hay que luchar por cambios políticos y de justicia.

–Aquí siempre se mira a Francia como ejemplo a seguir en lo cinematográfico. ¿Cómo lo ve usted?

–Soy consciente de que Francia es un país privilegiado para hacer cine a nivel financiero y a todos los niveles, pero hay que tener en cuenta la amenaza que supone la extrema derecha que está a las puertas del poder en el país. Los cambios ya se están produciendo, está pasando que muchas financiaciones que vienen de Canal + proceden de la extrema derecha y ya están empezando a crear otros formatos de cine para no dejar pasar los que no quieren.

–¿Qué papel tiene el cine de autor ahora?

–Un papel de resistencia. Cada vez es más difícil producir películas de autor con la llegada de la extrema derecha.

–Al margen de lo político, ¿cómo está el cine francés en lo poético?

–El cine francés está cada vez más formateado, más convencional y hay poco lugar para el cine más experimental, de autor. En cuanto quieres salirte de la eficacia comercial y de marketing te encuentras con dificultades para encontrar financiación. En mi película, el hecho de mostrar escenas poéticas y trabajar el mundo onírico echaba para atrás a las cadenas.

–¿Es una tendencia universal?

–Por desgracia, sí.

–¿Cómo se lleva usted con las plataformas?

–Si es para aumentar las posibilidades para proponer nuevas formas en el cine es maravilloso, pero en realidad no es lo que sucede.

–¿Estamos saturados de productos audiovisuales?

–Estamos tan bombardeados de imágenes que quien quiera hacer una película ha de analizar qué quiere mostrar que sea diferente, es una responsabilidad por nuestra parte.

–¿Qué es lo diferente que se plantea hacer usted?

–Voy a continuar en mi línea, cine de mujeres hecho por mujeres que deje un lugar al mundo de los sueños y con un compromiso político.