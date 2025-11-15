El cine desde «la libertad expositiva y estilística total»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

Como una película en la que hay «una libertad expositiva total y también estilística» definió el cineasta catalán Lluís Miñarro 'Emergency Exit', el filme que presenta en la sección oficial Albar. Arropado por Albert Pla, Aida Folch y Jhonattan Burjack, parte del notable elenco coral del largometraje, en el que están la directora japonesa Naomi Kawase, Emma Suárez, Francesc Orella, Gonzalo Cunill y Marisa Paredes en su última aparición en pantalla, su autor defendió que el extraño viaje que siguen sus personajes en un autobús responde a un cine que está «en el territorio de los sueños, no hay que buscarle ninguna lógica ni explicársela a nadie». Él sí lo hizo sobre las tres líneas principales de la acción de la película: «Está el deseo, que de alguna forma pulula por toda ella, que es el motor de nuestras vidas y que nos puede pervertir pero a la vez liberar». Otra línea sería «la vida y qué es la muerte. En eso yo no puedo pontificar nada, obviamente, pero he bebido mucho de las filosofías orientales y en el mundo de Oriente hay una perspectiva diferente sobre la muerte. La entendemos como finitud, como algo que se acaba y no hay nada más. Mi pensamiento es que si el universo es perfecto y lo es el nacimiento, si todo funciona a pesar de, la muerte también es perfecta. Por eso el final de que la muerte es como un orgasmo cósmico». Por último estaría el propio cine «como yo lo viví en la Barcelona de los 70, de esa cultura».

Entre los azares y misterios del propio medio estuvo el que Marisa Paredes aparezca repasando su propia vida, sus fotos con Bertolucci, Deneuve o Almodóvar o que de todos los personajes, al final, sea la única que se salva: «El papel estaba escrito sin saber que se iba a morir después. Entonces hay una sincronía con la realidad, con esa dimensión y con lo que pasa en otra dimensión, que es la película».

El director y los actores desvelaron que gran parte de los diálogos estuvieron abiertos a la improvisación y a la libertad. El mismo cineasta jugó también con introducir dos intérpretes no profesionales: Kawase y Jhonattan Burjack. En los otros casos, Albert Pla puso la nota de humor al confesar que «interpretar a un director de cine antipático fue muy fácil, he trabajado con unos cuantos directores», declaraba el cantante.

