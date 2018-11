Les confins du monde

Título internacional To the Ends of the World

Nacionalidad Francia

Año 2018

Duración 103 min.

Idioma original Francés

Dirección Guillaume Nicloux

Guión Guillaume Nicloux, Jérôme Beaujour

Montaje Guy Lecorne

Fotografía David Ungaro

Música Shannon Wright

Dirección de arte Olivier Radot

Vestuario Anaïs Romand

Producción Sylvie Pialat

Intérpretes Gaspard Ulliel (Robert Tassen), Guillaume Gouix (Cavagna), Lang-Khê Tran (Maï), Gérard Depardieu (Saintonge)

Compañía productora Les Films du Worso

Compañía distribuidora Orange Studio

Sinopsis

Indochina, marzo de 1945, los japoneses masacran a la población de la colonia francesa en un intento por crear un gobierno títere. El soldado Robert Tassen (Gaspard Ulliel), que ha sobrevivido mientras miraba morir a su hermano, arrastra la culpa de esa supervivencia e intenta calmarla con una misión «que por sus pecados le será concedida»: la venganza. Y entonces el Tassen inmisericorde halla a esa chica que le recoge el corazón para que vuelva a latir. Nicloux impactó en Cannes con esta soberbia y contundente narración, que cuenta con una (otra) aparición especial del enorme Gérard Depardieu.