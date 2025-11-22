El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

David Bim, en el photocall del FICX. Arnaldo García

David Bim: ganador del premio a la mejor película del FICX: «Esta película me descubrió el amor»

Convivió durante cinco años con la familia protagonista de 'Al Oeste, en Zapata', antes de llevar al celuloide su vida en blanco y negro

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:55

Comenta

Diez años hay detrás de 'Al Oeste, en Zapata', la película ganadora de la sección oficial Albar del FICX, que dirige el español afincado en ... Cuba David Bim (Vilareal, Castellón, 33 años). Está en Gijón para recoger esta tarde este galardón y la mención especial como mejor película española que se lleva del festival una cinta que retrata el día a día de una familia que vive en esa área pantanosa de Cuba.

