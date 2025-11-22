David Bim: ganador del premio a la mejor película del FICX: «Esta película me descubrió el amor»

Diez años hay detrás de 'Al Oeste, en Zapata', la película ganadora de la sección oficial Albar del FICX, que dirige el español afincado en ... Cuba David Bim (Vilareal, Castellón, 33 años). Está en Gijón para recoger esta tarde este galardón y la mención especial como mejor película española que se lleva del festival una cinta que retrata el día a día de una familia que vive en esa área pantanosa de Cuba.

-¿Contento?

-Conmovido. Cuando me dieron la noticia pensé que era una equivocación. Para mí es muy especial este festival porque cuando yo era chiquitito, hace más de 15 años, como soy de campo no tenía acceso de cine como este y cuando iba a los ciber con mis amigos y ellos jugaban a juegos de disparos, yo me bajaba las transcripciones y reseñas de películas y festivales y en eso di con 'Liverpool' de Lisandro Alonso, que ganó acá, y me pareció una persona tan carente de impostura, tan sentida, que me emocionó profundamente. Me dio esperanza ver gente acercándose al cine de otra manera.

-¿Se considera heredero del cine de Lisandro Alonso?

-No, cuando me metí en la ciénaga a rodar solo podía pensar en todas las limitaciones formales que yo tenía, era una sola persona haciendo una película y en los hábitos de mis personajes, luego claro que están cosas del cine que me conmueve, pero no solo Alonso, Rosellini, John Ford... Hay un tipo de cine que me da una cierta esperanza en el ser humano, que me dice no somos ni blanco ni negro, hay una gama de grises y puede haber un futuro mejor. La situación que vivo en Cuba, yo me niego un poco a juzgarla políticamente, porque no siento que sea político, pero sí siento que el cine tiene componentes políticos, porque tiene la capacidad de acompañar y hace que lo inefable se entienda de otra manera. Más allá de la trama hay algo de compartir y cuando sales de ahí hay un poquito de profundidad y eso me pasa con el cine de Alonso y otros. Pero a mí lo que me ha marcado han sido las extremas limitaciones que he tenido. He tenido momentos que pensé que no se podría hacer la película. Ha habido mucho sufrimiento.

-¿Cuántos años ha estado en este proyecto?

-Son cinco antes de filmar. Ocho hasta que la película cae en el Pompidou ganamos un premio y nos dan plata para terminarla.

-¿Cómo están Mercedes y Landi, sus protagonistas?

-Bien, más allá de que la situación es la que es.

-¿Cómo descubre usted que ellos son personajes de película?

-Yo paso cinco años conviviendo con ellos antes de que la seguridad del estado venga a buscarme. 2021 es un año complicado en Cuba, la juventud empieza a pedir libertades, hay mucha represión, los artistas empiezan a estar bajo la lupa y yo llevaba mucho tiempo allá en Zapata, y empecé a sentir que no podía seguir mucho tiempo allá. Entonces les dije que quería hacer algo con esta intimidad que hemos tenido y fue cuando apareció la posibilidad de la película. Antes que personajes fueron mi familia. Viajo mucho solo y cuando me encontré a Mercedes, ella me brindó una taza de café, conversamos y sentí que las ganas de hablar eran recíprocas. Cuando salió el niño, que tiene un fuerte autismo y se plantó delante de mí, me dio un abrazo. Ella fue a hacer unos 'mandaos' y me dejó con él hasta la noche. Estaba tronando y me dijo si me quería quedar y ya empezó a generarse una química entre los dos, que no era cine, era convivencia. Ella sufría mucho y eso fue el comienzo de la película. Cuando llegó Landi me tomé el atrevimiento de hablarle de ese sufrimiento.

-Y se fue con él a cazar cocodrilos, a vivir su día a día en la ciénaga. El rodaje tuvo que ser durísimo.

-Es una película que yo pude hacer porque tenía veinte años. Ahora mismo no tendría fuerzas para hacerlo. Me consumía, tuve que aprender a pincharme suero en vena, porque el agua con parásitos de la ciénaga no me sentaba bien, me provocaba diarreas, cólicos. Y estás a dos días de la civilización y si sales no entras. A mí me conmovió todo lo que vi. Esta película fue descubrir el amor. Tiene esa pureza del amor, estar condenado a vivir separado de la familia para mantenerla.

-¿Tiene algún proyecto?

-Sí, quiero hacer mi primera ficción en Cuba.

-¿Ficción y nada que ver con Zapata?

-Bueno, se puede parecer el lenguaje, para mí todo tiene que ver con la verdad y va más allá de la diferenciación de ficción y documental. Son personajes que se interpretan a sí mismos pero ya dentro de una estructura más cerrada. Son tres historias que se entrecruzan con un barco y pasan en tres puntos diferentes de Cuba y son puntos de vista de cubanos en mi generación, porque quiero reflejar lo que se siente en mi generación en Cuba. Espero poder rodar para finales de 2027.