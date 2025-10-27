FiCX 2025: estos son los dieciséis títulos que completan la programación de Esbilla

Inés Barea Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 12:13 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

Vienen de competir en festivales internacionales y aterrizan en el FICX para que el público asturiano pueda disfrutar de los grandes nombres del cine de autor internacional. Son en total dieciséis películas y dan forma a la sección Esbilla, una colección de largometrajes y cortometrajes «que definen el cine de autor contemporáneo en toda su amplitud y diversidad», comparten desde el festival.

Empezando por Sorrentino y su último trabajo, 'La grazia', que se alzó con el galardón a Mejor Actor para su protagonista en el Festival de Venecia, sigue con el thriller político de la mano del brasileño Kleber Mendonça Filho y 'El agente secreto', que en Cannes ganó el premio a Mejor Director, el FIPRESCI y el galardón al Mejor Actor para su protagonista, Wagner Moura. Richard Linklater presentará 'Nouvelle vague', un homenaje vibrante a la generación homónima francesa, mientras que James Benning hará lo propio con 'little boy', que se alzó con el premio principal en la Competición Oficial de Cinéma du Réel tras su premiere mundial en la Berlinale.

'The Vanishing Point', de la artista visual iraní Bani Khoshnoudi, ganó el Premio del Jurado en Visions du Réel y obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en FICUNAM. Y la representación del cine latinoamericano la ponen Lucía Seles con 'the bewilderment of chile' y Milagros Mumenthaler con 'Las corrientes', reconocida con el Premio RTVE-Otra Mirada en el Festival de San Sebastián.

Se podrán ver 'Better Go Mad in the Wild' de Miro Remo, 'The Ground Beneath Our Feet' de la cineasta islandesa Yrsa Roca Fannberg y 'Colosal', de Nayibe Tavares-Abel. El maestro serbio Želimir Žilnik presentaará 'Eighty Plus' y la eslovena Petra Seliškar 'The Mountain Won't Move'. Se estrena en la sección Mateo Ybarra con 'Camp d'été (Summer Camp)'. El cineasta experimental estadounidense Henry Hills presenta 'Commute' y desde Alemania llega 'Baħar Biss', de Franziska von Stenglin. El maestro alemán Heinz Emigholz presenta 'Ecce Mole' y junto a la selección internacional, se incluye el cortometraje nacional 'Maldito niño', dirigido por Violeta Pagán.

Cine asturiano

El talento asturiano regresa a Esbilla con 'Valle blanco, gallo negro', el cuarto largometraje del cineasta corverano Álex Galán; con la ovetense Cristina Rodríguez Paz que presenta su primer largo, 'Aunque seamos islas'; se suma 'La PLACA, una familia de bien', del realizador José Antonio Quirós; también 'Perlora desde 1954', dirigido por Manuel García Postigo, 'Alquimia' de Konchi Rodriguez, 'La imperfección y la paciencia', dirigida por Álex Zapico y 'Volver a casa tan tarde', de la cineasta y antropóloga visual Celia Viada Caso.

Todos estos títulos se suman a los ya presentados 'Amílcar', el documental de Miguel Eek y el estreno mundial de '360 curvas', el documental de Ariadna Silva y Alejandro Gándara.

Catalyst Shorts

Como broche final, Esbilla ofrecerá la sección especial Catalyst Shorts, una selección de cortometrajes que podrá disfrutarse en una proyección especial. Estos filmes están realizados bajo el paraguas del Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology de Berlín.

La muestra de siete obras incluye propuestas como 'Veo y No Veo', de Libertad Rittner, y el filme interactivo 'What Choices Do They/He/She Have?', dirigido por Mariska Koruba y Lenart Vivien Lap. Se suman a la selección el trabajo 'I Like to Fly', de Zoé; 'Guts', de la islandesa Álfgerður Malmquist Baldursdóttir; el drama 'Pohod', de Serge Kornitskii, y 'A Nook of One's Bliss', primer trabajo de Sonia Kharitoniouk. La muestra se cierra con 'Hole', el debut de Patricia Elisabeth Trageser.

El pase será presentado por la cineasta María Royo, co-directora de 'On the Go', que obtuvo el Premio al Mejor Largometraje Español en el 61 FICX.